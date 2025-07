Li Auto i8 começa pré-venda na China com autonomia de 720 km

A Li Auto acaba de dar um passo e tanto no mundo dos SUVs elétricos com o lançamento do i8 na China. Esse crossover é um verdadeiro gigante, com espaço para seis ocupantes e tração integral. Ideal para famílias que apreciam conforto e mobilidade, o i8 promete resultados impressionantes: com seu motor duplo, são incríveis 400 kW de potência (equivalente a 536 cv), e uma autonomia de até 720 km com uma única carga. Dependendo da versão, é claro.

O lançamento oficial está marcado para 29 de julho, e as entregas começam logo em agosto. Se alguém se empolgar com o modelo, a reserva pode ser feita com um sinal de 5.000 yuan — cerca de 700 dólares. E a boa notícia é que esse valor pode ser reembolsado em até sete dias úteis.

Design e Conforto

Uma coisa que realmente chama a atenção no i8 é seu design aerodinâmico. Com quase 5 metros de comprimento e três fileiras de assentos, ele mantém um coeficiente de arrasto de apenas 0,218 Cd. Para se ter uma ideia, isso é até menor que o do Tesla Model Y, então estamos falando de um SUV muito bem pensado!

Por dentro, o i8 não deixa a desejar. Com um acabamento primoroso, ele traz iluminação ambiente, um volante de toque agradável e assentos com espuma de 30 mm, prometendo um conforto que você vai sentir desde a primeira longa viagem. Os bancos dianteiros e da segunda fileira oferecem encostos de cabeça acolchoados, enquanto o assento da segunda fileira reclina até 145 graus. Para completar, há um apoio de pernas elétrico.

E não se preocupe com o espaço na terceira fileira: são 875 mm para as pernas e 333 mm de altura dos assentos. Isso é mais do que muitos concorrentes têm a oferecer. Outro detalhe interessante é o teto solar, que bloqueia 99,9% dos raios UV, além dos alto-falantes de ótima qualidade e carregadores wireless com resfriamento.

Desempenho e Eficiência

Passando para a parte técnica, o i8 conta com dois motores elétricos e uma suspensão a ar de câmara dupla. Para quem gosta de potência e eficiência, ele oferece duas opções de baterias: uma de 90,1 kWh e outra de 97,8 kWh. A versão com a bateria maior é capaz de receber uma carga ultrarrápida (5C), o que significa que você pode adicionar 500 km de autonomia em apenas 10 minutos. Isso é perfeito para quem não gosta de ficar muito tempo parado em postos de carga.

O consumo energético também é um ponto forte, variando entre 14,6 e 14,8 kWh para cada 100 km. É uma boa performance para um SUV desse tamanho. E se você curte velocidade, o i8 chega a até 180 km/h, o que é ideal para manter a tranquilidade nas estradas.

Dimensões Impressionantes

Em termos de medidas, o i8 é robusto: 5.085 mm de comprimento, 1.960 mm de largura e 1.740 mm de altura, com um entre-eixos de 3.050 mm — um pouco mais longo que o Tesla Model X, seu concorrente no setor premium. Então, se você está pensando em um SUV elétrico que suma espaço, confortos e boas capacidades, essa pode ser uma escolha interessante. É sempre bom ter mais um carro para sonhar, não é?