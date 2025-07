BYD amplia linha Song com lançamento do Song L GT

A BYD acaba de dar mais um passo na sua jornada elétrica ao registrar o novo Song L GT na China. Esse carro tem um visual que faz qualquer entusiasta de automóveis suspirar, lembrando um “shooting brake” – aquelas máquinas que misturam esportividade e praticidade. Agora, ele está nos catálogos do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o que é um sinal de que logo estará disponível para os consumidores.

O interessante é que, mesmo com essa aparência de SUV esportivo, o governo chinês categoriza o Song L GT como um sedã elétrico. E ele não é pequeno, não! Com 4,84 metros de comprimento, 1,95 m de largura e 1,56 m de altura, é imponente na estrada. O entre-eixos é de 2,93 m, o que promete um espaço interno confortável, ideal para aquela viagem de fim de semana ou um passeio pela cidade. O peso varia entre 2.120 kg e 2.380 kg, e ele pode chegar a até 225 km/h – perfeito para quem gosta de um toque de adrenalina ao volante.

### Versões e Especificações

O Song L GT terá três versões: duas com motor único, de 170 kW (aproximadamente 231 cv) e 230 kW (cerca de 313 cv), além de uma opção com tração integral. Esta última combina 160 kW na frente e 230 kW atrás, o que significa que você vai sentir a força na pista toda vez que acelerar. Todas usam baterias LFP, da FinDreams, que é uma das subsidiárias da BYD.

O que mais chama a atenção é a inclusão de tecnologia avançada. As imagens revelam que ele pode vir equipado com sensor LiDAR, que promete trazer recursos de condução inteligente. Se você já andou com carros mais modernos, sabe como esses detalhes fazem diferença na experiência ao dirigir, principalmente em situações complicadas do dia a dia.

### Produção e Linha do Tempo

A produção do Song L GT vai ser feita em várias cidades, como Shenzhen e Hefei. É bom lembrar que essa linha começou a ganhar forma em dezembro de 2023, quando o Song L EV foi lançado. Desde então, a BYD já se destaca no mercado, especialmente com modelos que têm um ótimo apelo visual e tecnológico.

Embora a família Song tenha sido a mais vendida da BYD recentemente, as vendas não ficaram imunes às oscilações do mercado. Em junho, por exemplo, registraram uma queda, mas ainda assim totalizaram 59.026 unidades. Se você é fã de carros, sabe que essas flutuações sempre acontecem, principalmente com a alta concorrência no setor.

### O Futuro Elétrico

Com o lançamento do Song L GT, a BYD continua a investir pesado em design esportivo e tecnologia de ponta. É uma estratégia para se manter forte no competitivo mercado chinês, que só promete crescer. Os amantes de carros elétricos têm muito a aguardar dessa nova máquina que combina estilo e inovação.