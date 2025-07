Geely inicia pré-venda do Galaxy A7 PHEV na China

O novo Galaxy A7, da Geely, acaba de iniciar sua pré-venda na China. Esse sedã híbrido plug-in chegou trazendo muito estilo e um preço que varia de 103.800 a 133.800 yuan, o que dá em torno de US$ 14.500 a US$ 18.650. Uma ótima opção para quem está em busca de um carro com tecnologia moderna e visual atraente.

Falando do design, o A7 tem um perfil de fastback que encanta. Com 4,91 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,84 metros, ele se destaca até em comparação com concorrentes como o BYD Qin L. As rodas de 19 polegadas e os faróis em LED conectados por uma faixa iluminada dão um charme especial, e seu coeficiente aerodinâmico de apenas 0,229 Cd faz muito bem ao consumo de combustível. Aqui, é possível escolher entre seis cores, incluindo azul, branco, cinza e preto.

Agora, vamos para o interior, que é puro luxo e tecnologia. O destaque vai para o sistema Flyme Auto, desenvolvido com a Meizu. Isso significa comandos de voz com inteligência artificial, integração com o Huawei HiCar e atualizações OTA. A central multimídia é enorme, de 15,4 polegadas, e ainda tem um painel digital de 8,8 polegadas e HUD nas versões mais caras. Ah, e todos os bancos têm revestimento em couro, com opções que aquecem, ventilam e até fazem massagem nos da frente.

A motorização é bem interessante, combinando um motor 1.5 a gasolina de 110 cv com um elétrico que entrega 235 cv. O resultado? Aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 7,1 segundos! E o consumo médio é de 2,67 L/100 km, com autonomia total que supera os 2.100 km, segundo os padrões chineses.

O A7 também oferece duas opções de bateria. A de 8,5 kWh garante 70 km de autonomia elétrica, e a maior, de 18,4 kWh, promete até 150 km no modo 100% elétrico. A transmissão é feita por um sistema unificado que conecta tudo direitinho.

Dentre as várias versões, você encontra recursos como HUD, um som incrível com até 16 alto-falantes, e assistentes de condução como o G-Pilot H3, que traz funções como piloto automático com navegação e estacionamento automático. É como ter um copiloto de verdade, não é mesmo?

Para quem busca algo mais simples, a versão básica ainda oferece conforto, mas vai ser sempre bom lembrar que a topo de linha vem com todas as funções de luxo. E o porta-malas é uma maravilha, chegando até 988 litros, perfeito para aquelas viagens longas.

A Geely mostrou seu compromisso em entregar um carro que combina desempenho, conforto e tecnologia quando apresentou o Galaxy A7. Ele se posiciona entre o Galaxy L6 e o Starshine 8, prometendo ser uma opção poderosa no mercado de sedãs de médio porte. E com o aumento da eletrificação na China, ele chega em um momento onde a concorrência é forte, como o BYD Qin L DM-i.

Enquanto isso, marcas como Audi e SAIC estão testando novos modelos elétricos na China, mostrando que o setor automotivo está em constante evolução. O A7, com toda sua proposta e tecnologia, vai com certeza dar o que falar!