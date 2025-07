Domingo Legal traz diversão e emoção no SBT neste domingo

Neste domingo, 13 de julho, o programa “Domingo Legal”, apresentado por Celso Portiolli, promete uma manhã cheia de entretenimento no SBT. O programa começa às 11h15 e traz uma mistura de diversão, emoção e competição, com quadros populares e convidados especiais.

Passa ou Repassa traz disputas emocionantes

Um dos principais destaques do programa é o quadro “Passa ou Repassa”. Nessa edição, duas equipes formadas por celebridades competem em várias provas divertidas. O time azul conta com a influenciadora Moranguinho e a dupla sertaneja Danilo & Davi, que também se apresentarão com suas músicas. O time amarelo, por sua vez, é formado pelo cantor Naldo Benny, a atriz Carol Bresolin e o influenciador Marcelo Mesquita. Os participantes se enfrentarão em desafios que prometem muitas risadas e situações inusitadas, como a famosa torta na cara.

Descubra luxuosas mansões com “De Quem é Essa Mansão?”

Outro quadro que também retorna é “De Quem é Essa Mansão?”. Nessa atração, Celso Portiolli, acompanhado dos humoristas Pedro Manso e Marlei Cevada, visita casas luxuosas pelo Brasil. O trio investiga de quem são as propriedades, trazendo curiosidades e muito humor. O clima leve e divertido promete entreter o público enquanto eles conhecem mansões verdadeiramente impressionantes.

R$ 100 mil em disputa no “Quem Arrisca Ganha Mais”

O desafio “Quem Arrisca Ganha Mais” é outra atração que não pode ser perdida. Neste quadro, duas duplas enfrentam desafios estratégicos com a chance de ganhar até R$ 100 mil em dinheiro e prêmios. As decisões ousadas e a tensão do jogo fazem com que os participantes fiquem atentos, pois cada escolha pode levar à vitória.

Mudando vidas no emocionante “Até Onde Você Chega?”

Para fechar a programação, o emocionante quadro “Até Onde Você Chega?” oferece aos participantes a oportunidade de lutarem pelos seus sonhos de se tornarem milionários. Com provas desafiadoras que exigem coragem e sorte, os competidores passam por experiências de superação que podem transformar suas vidas.

“Domingo Legal” reúne diversão, competição e histórias inspiradoras, garantindo entretenimento para toda a família. Não perca!