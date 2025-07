Geely Geome Xingyuan é o carro mais vendido na China em 2023

O mercado automotivo na China mostrou um crescimento impressionante nos primeiros seis meses de 2025. E, agora, carros movidos por novas energias, como os elétricos e híbridos plug-in, estão dominando as vendas. Isso reflete uma mudança grande na mentalidade dos consumidores, que estão apostando em veículos mais sustentáveis.

O grande protagonista desse período foi o Geely Geome Xingyuan, que não apenas se destacou como o mais vendido, mas fez isso com bastante folga. Com 204.940 unidades emplacadas, ele foi o único modelo a passar da marca de 200 mil. E, acredite, o preço inicial é bem acessível, em torno de 69.800 yuan, algo como 9.900 dólares. Isso é uma configuração interessante, não é mesmo? Afinal, quem não gosta de um bom custo-benefício?

Na segunda posição, temos o BYD Seagull, que vendeu 174.912 unidades. Esse modelo tem se tornado um dos queridinhos entre aqueles que buscam um elétrico acessível. Para quem procura um carro elétrico, essa é uma ótima opção, especialmente para encarar os congestionamentos das grandes cidades.

Em terceiro lugar, o popular Tesla Model Y ficou um pouco atrás com 171.491 unidades. Mesmo que o Geely e o BYD tenham liderado, o Model Y continua sendo o SUV elétrico premium mais procurado na China, especialmente para quem está disposto a investir acima de 200 mil yuan (cerca de 28 mil dólares). Quem já experimentou a tecnologia da Tesla sabe que é um convite irresistível para quem gosta de inovação.

O compacto elétrico Hongguang Mini EV, que já foi o campeão de vendas, ainda se mantém firme, ocupando o quarto lugar com 171.064 unidades. O espaço que ele ocupa no mercado é ótimo, especialmente para quem procura um carro prático e econômico. O BYD Qin Plus completou o quinteto dos mais vendidos com 163.603 unidades.

Quando olhamos para o top 10 da lista, vemos outras marcas emergentes como o Xiaomi SU7 e o Geely Xingyue L, além de tradicionais como Volkswagen e Nissan. É bom notar que apenas oito dos 20 veículos mais vendidos são de marcas estrangeiras ou joint ventures. Isso mostra como as montadoras chinesas estão ganhando força.

Ranking dos 20 veículos mais vendidos no primeiro semestre de 2025:

Geely Geome Xingyuan: 204.940 unidades BYD Seagull: 174.912 unidades Tesla Model Y: 171.491 unidades Hongguang Mini EV: 171.064 unidades BYD Qin Plus: 163.603 unidades Xiaomi SU7: 155.692 unidades Geely Xingyue L: 146.223 unidades BYD Song Plus: 137.324 unidades Volkswagen Lavida: 136.962 unidades Nissan Sylphy: 136.344 unidades BYD Qin L: 134.950 unidades Volkswagen Sagitar: 119.317 unidades Volkswagen Passat: 115.162 unidades Changan CS75 Plus: 100.188 unidades BYD Song Pro: 100.140 unidades Toyota Camry: 98.125 unidades Volkswagen Magotan: 97.418 unidades Toyota RAV4 Rongfang: 97.159 unidades Li Auto L6: 96.354 unidades BYD Seal 06: 95.812 unidades

Esses números mostram que o cenário global dos automóveis está se transformando, e o que já foi uma corrida entre grandes marcas tradicionais agora se tornou um terreno fértil para inovações e novas tecnologias. A cada dia, mais opções aparecem no mercado, e isso só aumenta as possibilidades para os apaixonados por carros.