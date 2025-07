Evangelho diário de 11 de julho

Jesus alertou seus seguidores sobre as dificuldades que eles enfrentariam. Ele disse que seriam levados a tribunais e até açoitados por causa de sua mensagem. No entanto, ofereceu uma esperança: o Espírito Santo estaria com eles e falaria através deles, ajudando-os em momentos de dificuldades.

Hoje, essa mensagem nos faz refletir sobre como vivemos nossa fé. Muitas pessoas poderiam estar enfrentando perseguições devido à sua crença ou à sua participação na vida da Igreja. É possível que, em conversas, algumas sejam ridicularizadas ou desmerecidas por suas convicções religiosas. É importante lembrar que essas situações foram previstas por Jesus.

Entretanto, também precisamos ter cuidado com nosso comportamento. Às vezes, podemos nos tornar críticos e até perseguidores, não só por causa das opiniões que expressamos, mas também pelas coisas que compartilhamos nas redes sociais. Falar negativamente sobre a Igreja ou curtir conteúdos que vão contra a nossa fé pode ter um efeito contrário ao que buscamos. Portanto, é fundamental refletir sobre nossas atitudes e o impacto que elas têm em nossa vida espiritual e na vida dos outros.