Geely EX5 chega ao Brasil com até 413 km de autonomia

O Geely EX5 chegou ao Brasil, e posso te dizer: esse SUV elétrico é uma aposta e tanto da marca chinesa, que está retornando ao nosso mercado. Com um visual que impressiona, suas linhas fluidas e detalhes caprichados têm tudo para atrair olhares e, claro, competir de igual pra igual com modelos como o BYD Yuan Plus e o GAC Aion V. Esse SUV médio vem com um design sofisticado e uma proposta de bom custo-benefício, buscando conquistar os apaixonados por carros elétricos.

Se você está de olho na versão de entrada, a EX5 Pro, prepare-se para uma lista cheia de itens bacanas: faróis full LED, ar-condicionado automático que você pode acionar pelo celular, um painel digital bem grande, central multimídia de 15,4″, assistente de voz, carregador por indução, bancos dianteiros ventilados e seis airbags. E para quem busca um pouco mais, a versão Max traz um teto solar panorâmico, bancos com massagem, um sistema de som premium que promete agradar aos mais exigentes, além de piloto automático adaptativo e uma câmera 360° para facilitar suas manobras.

A pré-venda já começou, e as ofertas estão bem atrativas, com preços especiais até o final do mês: R$ 195.800 para a versão Pro e R$ 215.800 para a Max. Após esse período, os preços sobem para R$ 205.800 e R$ 225.800, respectivamente. Para completar, a Geely oferece bônus como R$ 10 mil de desconto, carregador Wallbox grátis ou um ano de recarga no sistema, além de financiamento com taxa zero e entrada facilitada.

Ambas as versões têm o mesmo motor elétrico, entregando 218 cv e um torque de 32,6 kgfm. Quando você acelera, a Pro vai de 0 a 100 km/h em 6,9 segundos, enquanto a Max faz isso em 7,1 segundos. A bateria de 60,2 kWh garante uma autonomia de até 413 km na Pro e 349 km na Max, de acordo com o Inmetro. E se você já passou por aquela situação em que precisa fazer uma recarga rápida, aqui vai uma boa notícia: dá pra ir de 30% a 80% em só 20 minutos com um carregador rápido.

Por dentro, o EX5 é um charme, unindo minimalismo com tecnologia. O painel é bem clean e a qualidade do acabamento é notável. Os destaques ficam por conta da tela multimídia de 15,4”, painel digital de 10,2” e um Head-Up Display de 13,8” na versão Max. Os bancos dianteiros são ajustáveis e têm ventilação, além de um espaço inteligente sob o banco traseiro que você certamente vai achar útil.

Os primeiros compradores ainda terão vantagens, como o carregador Wallbox de 7,4 kW incluso e um ano de recarga grátis por meio do app Mobilize Charge Pass. Um apoio de pós-venda estruturado com a ajuda da Renault também é prometido, o que dá uma segurança a mais para quem aposta nesse modelo.

Sobre as dimensões, o EX5 mede 4,62 metros de comprimento, 1,90 de largura e 1,67 de altura, com um entre-eixos de 2,75 metros. Para você ter uma ideia, ele é similar ao Jeep Compass, mas oferece um espaço interno superior. O porta-malas é outro ponto forte, com capacidade para 461 litros e podendo chegar a impressionantes 1.877 litros com os bancos rebatidos. E a suspensão? É independente nas quatro rodas, garantindo conforto e estabilidade nas estradas.

A Geely já está preparando o terreno e pretende ter 23 concessionárias abertas até o final de julho, com a meta de chegar a 105 pontos de venda nos próximos anos. O EX5 é só o começo para a marca, que promete mais lançamentos incríveis por aqui, sempre com o respaldo da Renault. E quem sabe, se você estiver curioso, pode ser que esse SUV seja seu próximo companheiro de estrada!