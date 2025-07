Geely confirma aquisição da Zeekr na China

A Geely Automobile decidiu dar um passo importante no mundo automotivo, incorporando a Zeekr Technology e tornando-a uma subsidiária integral. A fusão deve acontecer até o final de 2025, com a Zeekr se retirando da Bolsa de Nova York. Essa jogada visa retornar à iniciativa privada, permitindo à Geely tomar decisões mais estratégicas e de longo prazo.

Falando em números, a Zeekr não para de crescer. Só no primeiro trimestre de 2025, foram vendidos mais de 41 mil veículos, um aumento de 25,2% em comparação com o ano anterior. Se você se liga nas novidades, sabe que a Zeekr e a Lynk & Co, juntas, entregaram mais de 114 mil unidades nesse período. E, para quem curte saber sobre produções especiais, a Zeekr comemorou a marca de 300 mil unidades de um modelo chamado shooting brake na China.

Ao volante com inovação

Com esse movimento de fusão, a Geely consolida sua presença no setor de veículos eletrificados. Recentemente, eles lançaram o híbrido Galaxy A7 PHEV, mostrando que estão realmente focados em tecnologia de ponta. Para quem dirige bastante, a chegada de modelos cada vez mais tecnológicos é sempre uma boa notícia. E essa integração com a Zeekr pode acelerar ainda mais essas inovações, o que promete deixar a estrada bem mais interessante.

Os acionistas da Zeekr terão uma opção interessante: podem escolher entre receber US$ 2,687 por ação ou opções de troca por ações da Geely. Para quem possui ADS, a proposta é de US$ 26,87 ou 12,3 ações da Geely. Isso representa um prêmio de quase 19% em relação ao fechamento das ações da Zeekr em maio de 2025. Sempre bom quando os números são positivos, não é mesmo?

O conselho da Zeekr já deu o sinal verde para essa fusão, recomendando que os acionistas votem a favor. Essa decisão veio após avaliações jurídicas e financeiras, com a ajuda de um comitê independente, garantindo que tudo esteja dentro dos conformes.

Reduzindo custos e investindo em futuro

Além de todo o enredo, essa fusão também é uma jogada estratégica para cortar custos. Segundo análise de especialistas, a colaboração entre Zeekr e Lynk & Co já trouxe uma economia de 15% nas despesas de pesquisa e desenvolvimento. É aquela velha história: juntos somos mais fortes.

Ao sair da Bolsa de Valores, a Zeekr ganha mais liberdade para investir em inovações sem a pressão por resultados imediatos. Para a Geely, isso significa uma consolidação ainda maior no mercado de elétricos e inteligentes. A Geely Geome Xingyuan já é a líder em vendas na China no primeiro semestre de 2025, um sinal claro da força da marca.

É animador ver como a indústria automotiva está se transformando e se adaptando, não acha? Cada vez mais, temos opções que atendem ao que queremos e, quem sabe, os próximos lançamentos ainda nos surpreendam mais!