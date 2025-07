Wells Fargo (WFC) divulga resultados do segundo trimestre

Wells Fargo Reporta Resultados do Segundo Trimestre e Ajusta Projeções para 2025

A Wells Fargo, um dos maiores bancos dos Estados Unidos, anunciou que superou as previsões de lucros no segundo trimestre de 2025, mas fez um ajuste para baixo em suas expectativas de receita de juros líquidos, o que resultou em uma queda de 2% nas ações da instituição antes da abertura do mercado.

A receita de juros líquidos, que é a diferença entre o que o banco ganha com os empréstimos e o que paga em depósitos, foi reduzida para algo em torno de US$ 47,7 bilhões, igual ao nível de 2024. No mês de abril, o banco havia projetado um crescimento dessa receita entre 1% e 3%, mas a performance fraca nos negócios de mercado forçou essa revisão.

O CEO da Wells Fargo, Charlie Scharf, comentou que, embora existam riscos, a atividade comercial se manteve consistente e os indicadores de crédito continuam robustos, o que sugere a solidez financeira dos clientes, tanto empresariais quanto de consumo.

A previsão inicial do banco indicava que a receita de juros líquidos se manteria estável no primeiro semestre de 2025, com uma expectativa de crescimento mais expressivo na segunda metade do ano. Porém, analistas projetavam essa revisão devido aos altos juros que têm diminuído a demanda por empréstimos.

Uma pequena redução na previsão foi atribuída aos negócios de mercado, mas compensações com o aumento de receitas não relacionadas a juros devem garantir que a receita total de 2025 permaneça próxima às expectativas atuais.

Além disso, as provisões para perdas de crédito diminuíram para US$ 1,01 bilhão no trimestre, uma redução em relação a US$ 1,24 bilhão no ano anterior, contribuindo para o aumento do lucro que atingiu US$ 5,49 bilhões, ou US$ 1,60 por ação, comparado a US$ 4,91 bilhões e US$ 1,33 por ação no mesmo período do ano passado. Excluindo custos extraordinários, o lucro foi de US$ 1,54 por ação, superior à expectativa de US$ 1,41.

As taxas de investimento bancário também subiram 9%, atingindo US$ 696 milhões, impulsionadas por um aumento nas taxas de consultoria.

Recentemente, a Reserva Federal dos EUA removeu um limite de ativos de US$ 1,95 trilhões que estava sobre a Wells Fargo por sete anos. Essa mudança permite que o banco busque crescimento sem as limitações que enfrentou anteriormente, enquanto seus concorrentes se expandiam.

A instituição agora planeja aumentar sua participação de mercado em áreas como banco comercial e bancário de investimento. Segundo Scharf, o banco está se dedicando a um crescimento cauteloso, já que, desde 2019, 13 ordens de consentimento, que representam punições regulatórias, foram encerradas, mas ainda existe uma pendente desde 2018.

Os especialistas do setor preveem que a remoção do limite de ativos levará tempo para que os benefícios se manifestem em um crescimento mais agressivo na receita de juros líquidos. Até junho, a Wells Fargo contabilizava 212.804 funcionários, uma diminuição em relação aos 215.367 do final de março. Essa queda no número de funcionários é uma tendência que se repete desde o final de 2020.