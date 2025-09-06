Gasolina com 30% de etanol apresenta leve queda em agosto

Após meses de preços nas alturas, os motoristas brasileiros finalmente respiraram aliviados em agosto. A gasolina teve uma leve queda de 0,16%, custando agora R$ 6,34 por litro, o menor preço do ano. Enquanto isso, o etanol se manteve firme em R$ 4,36, uma boa notícia para quem opta por esse combustível. E tem mais um lance interessante: a gasolina E30, que mistura 30% de etanol, chegou às bombas e ajudou a baratear ainda mais o preço final.

Em Brusque, em Santa Catarina, a novidade foi ainda mais impactante. Com a abertura de um novo posto no início de agosto, o preço da gasolina despencou de R$ 6,46 para incríveis R$ 5,89, uma queda de quase 9%. Isso não só atraiu mais clientes, mas também forçou outros postos a repensarem seus preços, mostrando como a concorrência pode ser saudável.

O etanol hidratado, por sua vez, ficou estável. Segundo Renato Mascarenhas, da Edenred Mobilidade, a maior mistura de etanol na gasolina deixou a receita mais competitiva, permitindo que os preços caíssem sem afetar o mercado dos biocombustíveis. Isso é ótimo, já que, quem é apaixonado por carros e respeita o meio ambiente, sabe que cada gota conta.

Regionalmente, o Sul ficou à frente das quedas de preço, com a gasolina custando em média R$ 6,29 e o etanol a R$ 4,55. No Sudeste, a situação é ainda melhor, com preços na média de R$ 6,19 para gasolina e R$ 4,23 para etanol. Por outro lado, o Norte continua com os preços mais elevados, enquanto o Centro-Oeste viu um leve aumento de 0,69% no preço do etanol, chegando a R$ 4,36.

Entre os estados, o Rio de Janeiro alcançou a façanha de ter a gasolina mais barata, a R$ 6,12, enquanto no Acre, os motoristas ainda pagam a bagatela de R$ 7,48 pelo litro. Para o etanol, São Paulo reina com o menor preço, custando R$ 4,09, e o Amazonas amarga o máximo, com R$ 5,46. Essas variações mostram que, mesmo no Brasil, a geografia tem seu peso na hora de abastecer.

No panorama geral, a queda tímida da gasolina e a estabilidade do etanol acenam para um cenário mais tranquilo. A introdução da gasolina E30 veio como um sopro de esperança para quem roda pelas estradas do Brasil. Tendências de competitividade, como as vistas em Brusque, deixam um gostinho de otimismo. Especialistas vão continuar de olho nos efeitos dessa crescente presença do etanol nas bombas nos próximos meses. Afinal, boas notícias na hora de encher o tanque sempre são bem-vindas.