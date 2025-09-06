Fiat oferece desconto de R$ 22 mil no Fastback Audace para PcD

O Fiat Fastback Audace Turbo 200 MHEV AT FLEX, ano/modelo 2025/2026, já está chamando atenção. Se você está por dentro do que rola no mundo automotivo, sabe que esse modelo, na cor Preto Vulcano e sem opcionais, pode ser adquirido por R$ 137.990,00 — um baita desconto se você considerar seu preço original de R$ 159.990,00. Esse valor já conta com isenção de impostos para PCD (Pessoas com Deficiência), facilitando o acesso a um carro zero km.

E por falar em acessibilidade, o programa Autonomy da Fiat é um excelente passo para que pessoas com capacidades motoras especiais possam dirigir ou serem transportadas em veículos novos. Para participar, é necessário um laudo médico que comprove a deficiência. Essa documentação pode ser obtida no Detran ou Ciretran da sua cidade.

As concessionárias Fiat estão preparadas para dar aquele suporte na hora da compra. Elas ajudam com toda a papelada e ainda esclarecem dúvidas sobre as características do veículo, prazos e até opções de financiamento específicas para quem se encaixa nesses critérios. É sempre bom ter essa assistência, né? Afinal, comprar um carro é um momento especial e merece atenção!

Os números não mentem! Entre janeiro e agosto de 2025, o Fiat Fastback vendeu 36.408 unidades, superando o Volkswagen Nivus, que ficou com 32.996. O Citroën Basalt, recém-chegado ao mercado, vendeu 12.621 unidades, enquanto o Volkswagen T-Cross liderou as vendas entre os SUVs com 61.256. Isso mostra que o Fastback está fazendo barulho!

Agora, vamos falar do motor? O Fiat Fastback Audace Hybrid vem equipado com um potente motor 1.0 turbo, que entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque. Ele ainda possui um sistema híbrido leve, o que significa que é mais eficiente, especialmente em arrancadas e retomadas. Essa é uma dessas tecnologias que trazem não só performance, mas também economia — um alívio no bolso em tempos em que o combustível pesa.

O conjunto de baterias é igualmente impressionante: são duas de 12V, sendo uma de chumbo-ácido e outra de íons de lítio. Esse sistema ajuda a dar aquele suporte extra no desempenho do motor a combustão, tudo isso sem complicação. Para quem roda bastante, essas vantagens fazem toda a diferença.

Então, se você está pensando em mudar de carro ou conhece alguém que precise de um modelo acessível e eficiente, fica a dica: o Fiat Fastback Audace é um forte concorrente no mercado. E olha que sem precisar abrir mão de conforto e tecnologia. Vamos ver como ele se comporta nas ruas?