GAC intensifica testes de SUV de luxo com 1.215 km de autonomia no Brasil

A GAC começou a operar no Brasil lá em maio e já chegou com uma proposta bem legal. Eles trouxeram cinco modelos, sendo quatro elétricos e um híbrido plug-in. Mas não para por aí! A montadora já está de olho em novos veículos e parece que está testando algumas opções por aqui. Um deles, um SUV que tem cara de potente, foi visto em São Paulo pelo nosso editor Leo Fortunati e promete ser um grande destaque.

Os modelos da GAC que já foram confirmados por aqui são o Hypetec HT, Aion V, Aion Y e Aion ES. O híbrido GS4 também faz parte da linha. Todos esses modelos têm um porte médio a médio-grande, e os preços não estão muito além de R$ 299.990. O modelo que foi flagrado, o ES9, é vendido na China sob a marca Trumpchi e é realmente um SUV grande, com características que o diferenciam dos outros que já conhecemos.

Falando do GAC ES9, ele é um híbrido plug-in, bem robusto. Na China, esse SUV tem um motor 2.0 turbo a gasolina combinado com dois motores elétricos, entregando uma potência total de 372 cv e um torque de 64,2 kgfm. Para quem curte uma autonomia legal, ele possui uma bateria de 25,6 kWh, garantindo até 143 km de rodagem apenas no modo elétrico. E, se você encher os tanques de combustível e bateria, a GAC diz que ele pode rodar até 1.215 km. Isso é música boa para os ouvidos, ainda mais se você já enfrentou aquele trânsito pesado!

O ES9 também tem uma configuração bem interessante, é uma versão “Traveller” que imita a aparência de um estepe na traseira. E para os detalhes, ele mede 5,11 m de comprimento e tem um entre-eixos de 2,92 m. Na China, ele pode vir com 6 ou 7 lugares, o que o coloca na mesma categoria de gigantes como o Hyundai Palisade.

O preço lá na China começa em 229.800 yuans, que daria algo em torno de R$ 177,5 mil se a gente fizesse a conversão direta. Mas, como ele é maior que os modelos elétricos que a GAC já lançou por aqui, é bem possível que o preço chegue na casa dos R$ 300 mil. Mesmo assim, fica bem mais em conta que os R$ 449.990 do Palisade. Para quem está pensando em um SUV grande e bem equipado, vale a pena ficar de olho nas novidades da GAC por aqui!