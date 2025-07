Marcos Pasquim participa do segundo episódio do Aberto ao Público

O ator Marcos Pasquim é o convidado especial do segundo episódio do programa “Aberto ao Público”, que é uma nova atração de comédia exibida aos domingos na TV Globo, logo após o Fantástico. A atração, que acontece em um teatro em São Paulo, tem um formato interativo, onde a plateia participa ativamente. Durante o mês de julho, os episódios trarão diversos nomes renomados da comédia nacional.

Atualmente, Marcos Pasquim está atuando na novela “Dona de Mim”, onde interpreta o personagem Ricardo. Neste episódio, ele divide o palco com humoristas como Maurício Meirelles, Bruna Louise, Thiago Ventura e Fábio Rabin, que substitui Murilo Couto neste programa. Pasquim terá um papel de destaque ao assumir a apresentação da noite, mostrando sua habilidade no humor e sua versatilidade no palco.

Um dos momentos mais memoráveis do episódio foi o quadro “Pergunta para o Famoso”, onde o público pode fazer perguntas ao convidado. Caso o famoso não queira responder, ele paga R$ 50 ao questionador. Pasquim ficou surpreso ao ser questionado sobre romances com celebridades. Com muita descontração, ele respondeu: “Prefiro guardar essa resposta para mim”, provocando risadas e aplausos da plateia.

Outro destaque foi quando Maurício Meirelles tomou conta das redes sociais de Pasquim, resultando em uma postagem sobre um suposto remake da novela “Kubanacan”, em que o ator interpretou o icônico Esteban, um de seus papéis mais marcantes.

Nos bastidores, Pasquim falou sobre sua longa conexão com o humor. Ele revelou que “Pasquim” não é seu nome verdadeiro e contou que sempre admirou o comediante Jerry Lewis. Segundo ele, na escola, era conhecido por suas travessuras e por fazer todos rirem. Um amigo, que também era fã do jornal “O Pasquim”, começou a chamá-lo pelo sobrenome, mostrando que o humor sempre fez parte de sua vida.

“Aberto ao Público” é uma criação de Maurício Meirelles e Patricia Pedrosa, com a redação final feita por Meirelles, Daniel Nascimento e André Brant. A direção geral é de Gui Cintra, com Patricia Pedrosa na direção de gênero e Claudio Dager na produção executiva.