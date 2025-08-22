GAC GS3 deve ser lançado com preço a partir de R$ 130 mil

Depois de dar os primeiros passos no Brasil com uma gama de elétricos e um SUV híbrido, a GAC, marca chinesa que está se destacando por aqui, já começou a dar às caras com modelos mais acessíveis. Um desses é o GAC GS3, que promete brigar de frente com os campeões de venda, como o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta. Recentemente, ele foi flagrado nas ruas da zona Sul de São Paulo, quase sem camuflagem, o que indica que o lançamento pode estar mais perto do que imaginamos.

O GAC GS3 foi revelado em um evento da marca e apresenta um design moderno que com certeza vai chamar a atenção. Com um aspecto robusto e uma lista de equipamentos que não deixa a desejar, ele tem como alvo aqueles que querem um SUV que não precisa ser elétrico, mas que seja atraente. Com um comprimento de até 4,45 metros e uma largura de 1,85 m, o GS3 agrada quem busca um carro espaçoso.

### Design e Conforto

Design é o que não falta nesse modelo! A frente dele ostenta uma grade ampla e estilizada, chamada de Mecha Wing Grille, que se integra aos faróis de forma harmoniosa. Eu, que já peguei estrada e estou sempre atento ao visual dos SUVs, diria que esse chegou com uma pegada ousada.

Por dentro, o GS3 promete um acabamento que supera a média do mercado. O painel é revestido em materiais macios e, convenhamos, quem não gosta de um banco de couro? O volante tem uma base reta, estilo esportivo, e traz os comandos para mudar entre os modos de condução: Eco, Conforto e Sport. Isso, com certeza, será útil nas diversas situações do dia a dia.

### O Que Há Sob o Capô

Agora, vamos ao que interessa: o motor! O GS3 vem equipado com um motor 1.5 turbo da terceira geração, batizado de Megawave Power Engine. Ele entrega 177 cv a 5.500 rpm e torques generosos de 27,5 kgfm entre 1.400 e 4.500 rpm. Para quem já foi pego em um trânsito pesado, sabe o quanto um motor esperto pode fazer diferença. A transmissão é uma DCT de sete marchas, que promete trocas rápidas e ágeis.

E a velocidade? A GAC garante que o GS3 vai de 0 a 100 km/h em 8 segundos, com uma velocidade máxima de 190 km/h. O consumo também é bem competitivo: 5,9 L/100 km, o que dá cerca de 16,9 km/l. Para quem já fez uma viagem longa, sabe que um bom consumo é música para os ouvidos!

### Segurança e Tecnologia

No quesito segurança, o GS3 também não decepciona. Ele recebeu a nota máxima de 5 estrelas no ASEAN NCAP, com um uso eficiente de aço de alta resistência na sua estrutura. Além disso, vem equipado com seis airbags e controle de estabilidade (ESP), recursos que são essenciais para uma direção segura.

Dependendo da versão, o GS3 pode trazer assistências à condução, como alerta de colisão frontal, frenagem autônoma e uma câmera 360°, que facilita muito na hora de estacionar — especialmente em grandes centros urbanos.

### Preço e Versões

Sobre o preço, ainda não temos cifras exatas, mas a expectativa gira em torno de R$ 130 mil a R$ 160 mil, conforme a versão escolhida. No exterior, ele é oferecido em três configurações bem interessantes: Standard, Exclusive e Premium R.

Então, se você está de olho num SUV com bom design, motor turbo e uma lista de equipamentos que agradam aos mais exigentes, pode ser que o GAC GS3 venha a ser uma ótima opção no mercado brasileiro. Fica a expectativa da novidade nas concessionárias!