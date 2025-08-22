Netflix usa signos para selecionar seu próximo filme

Escolher o que assistir na Netflix pode ser um verdadeiro desafio, especialmente com quase 7 mil opções no catálogo. Mas, e se a astrologia pudesse ajudar nessa missão? Pois é, a plataforma lançou a coleção “Sua playlist do zodíaco”, que sugere filmes e séries com base nas características de cada signo. Essa novidade tem tudo para facilitar a escolha com base nas diferentes personalidades e gostos de cada um.

Os astros, além de influenciar eventos e ciclos, agora também podem dar uma mãozinha na hora de selecionar o que assistir. Isso significa que você pode descobrir produções que combinam mais com o seu estilo e humor. A coleção já está disponível e, de acordo com a Netflix, vai ser atualizada semanalmente. Assim, sempre terá novas opções alinhadas às tendências e novidades para cada signo.

Sua playlist do zodíaco: confira a seleção mais recente da Netflix

Mesmo que a coleção tenha começado durante a temporada de Virgem (de 23 de agosto a 22 de setembro), a Netflix não deixou ninguém de fora. Aqui estão alguns destaques para cada signo:

Virgem (planejamento e atenção aos detalhes): O Gambito da Rainha, Treta, O Grande Assalto

Libra (equilíbrio entre amor e guerra): Ozark, Peaky Blinders, De Volta à Ação

Escorpião (carisma e segredos): Wandinha, Você, Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Sagitário (energia e otimismo): One Piece, The Witcher, Avatar: O Último Mestre do Ar

Capricórnio (ambição e trabalho duro): Uma Advogada Extraordinária, A Diplomata

Aquário (excentricidade): Stranger Things, Rebel Moon

Peixes (romance e imaginação): Bridgerton, Coisa Mais Linda, XO, Kitty

Áries (competitividade e coragem): Round 6: O Desafio, Casamento às Cegas Brasil

Touro (sofisticação e materialismo): Madea: O Retorno, Heeramandi – O Bazar de Diamantes

Gêmeos (humor e comunicação): Big Mouth, Ali Wong: Single Lady

Câncer (sensibilidade e sentimentalismo): Heartstopper, Ginny & Georgia

Leão (confiança e lealdade): The Crown, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

Com essas sugestões, fica mais fácil mergulhar em histórias que falam diretamente ao seu coração e à sua personalidade. Então, que tal abrir a Netflix e dar uma olhada no que os astros têm a oferecer para a sua próxima maratona?