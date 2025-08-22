Notícias

Netflix usa signos para selecionar seu próximo filme

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 minutos atrás
1 minuto de leitura
Descubra como Netflix está usando signos para escolher seu próximo filme
Descubra como Netflix está usando signos para escolher seu próximo filme

Escolher o que assistir na Netflix pode ser um verdadeiro desafio, especialmente com quase 7 mil opções no catálogo. Mas, e se a astrologia pudesse ajudar nessa missão? Pois é, a plataforma lançou a coleção “Sua playlist do zodíaco”, que sugere filmes e séries com base nas características de cada signo. Essa novidade tem tudo para facilitar a escolha com base nas diferentes personalidades e gostos de cada um.

Os astros, além de influenciar eventos e ciclos, agora também podem dar uma mãozinha na hora de selecionar o que assistir. Isso significa que você pode descobrir produções que combinam mais com o seu estilo e humor. A coleção já está disponível e, de acordo com a Netflix, vai ser atualizada semanalmente. Assim, sempre terá novas opções alinhadas às tendências e novidades para cada signo.

Sua playlist do zodíaco: confira a seleção mais recente da Netflix

Mesmo que a coleção tenha começado durante a temporada de Virgem (de 23 de agosto a 22 de setembro), a Netflix não deixou ninguém de fora. Aqui estão alguns destaques para cada signo:

  • Virgem (planejamento e atenção aos detalhes): O Gambito da Rainha, Treta, O Grande Assalto

  • Libra (equilíbrio entre amor e guerra): Ozark, Peaky Blinders, De Volta à Ação

  • Escorpião (carisma e segredos): Wandinha, Você, Glass Onion: Um Mistério Knives Out

  • Sagitário (energia e otimismo): One Piece, The Witcher, Avatar: O Último Mestre do Ar

  • Capricórnio (ambição e trabalho duro): Uma Advogada Extraordinária, A Diplomata

  • Aquário (excentricidade): Stranger Things, Rebel Moon

  • Peixes (romance e imaginação): Bridgerton, Coisa Mais Linda, XO, Kitty

  • Áries (competitividade e coragem): Round 6: O Desafio, Casamento às Cegas Brasil

  • Touro (sofisticação e materialismo): Madea: O Retorno, Heeramandi – O Bazar de Diamantes

  • Gêmeos (humor e comunicação): Big Mouth, Ali Wong: Single Lady

  • Câncer (sensibilidade e sentimentalismo): Heartstopper, Ginny & Georgia

  • Leão (confiança e lealdade): The Crown, Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton

Com essas sugestões, fica mais fácil mergulhar em histórias que falam diretamente ao seu coração e à sua personalidade. Então, que tal abrir a Netflix e dar uma olhada no que os astros têm a oferecer para a sua próxima maratona?

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 6 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Você conhece alguém que só dá livros de presente? A psicologia explica o motivo

Por que algumas pessoas só dão livros de presente? Entenda a psicologia

36 minutos atrás
Uísque, Garrafa, Rolha

Homem abre garrafa de uísque após 17 anos e aprende lição

1 hora atrás
A explicação por trás da memória olfativa

Memória olfativa: cheiros que evocam lembranças profundas

1 hora atrás
Uma das árvores mais altas do mundo está pegando fogo e ninguém consegue salvar

Árvore gigante em chamas e esforços para salvá-la falham

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo