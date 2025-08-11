GAC começa testes do SUV GS3 no Brasil para concorrer com HR-V

A GAC, uma fabricante chinesa que chegou ao Brasil em dezembro de 2024, já está testando seu novo SUV compacto, o GS3. Esse modelo promete agitar o mercado e vai encarar gigantes como o Volkswagen T-Cross, o Hyundai Creta e o Nissan Kicks. O carro já está rodando por aqui, sem camuflagem – apenas com os logotipos cobertos, o que indica que a homologação está a todo vapor.

Lanado no exterior em 2023, o GS3 tem um tamanho bem interessante, com 4,41 metros de comprimento e entre-eixos de 2,65 m, que é igual ao do T-Cross. O design é bastante atraente, com linhas marcantes, uma grade frontal generosa e rodas escuras de 18 polegadas. Dentro da cabine, o modelo se destaca com duas telas de 12,3″, volante com base reta e na versão mais completa, ainda conta com teto solar panorâmico e câmera 360°.

### Versões e Itens de Série

Aqui no Brasil, o GS3 terá duas opções: a Comfort e a Executive. A versão Comfort já não deixa a desejar, trazendo faróis de LED, seis airbags, ar-condicionado automático e um pacote de assistências de direção que inclui alerta de colisão e controle de cruzeiro adaptativo. Quem já pegou trânsito pesado sabe como esse tipo de tecnologia pode fazer toda a diferença. A versão Executive vem ainda mais completa, com recursos como carregador por indução, bancos elétricos de couro e uma tampa do porta-malas automática.

### Desempenho e Motorização

O que realmente impressiona é o motor turbo 1.5, que entrega 177 cv e 27,5 kgfm de torque. Ele se junta a um câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas. Esse conjunto tem um desempenho bastante respeitável, acelerando de 0 a 100 km/h em cerca de 7,5 segundos e alcançando uma velocidade máxima de 190 km/h. O consumo, se ficar na média, deve girar em torno de 13 km/l na estrada, o que é bastante atraente para quem passa muito tempo viajando.

### Motorização Flex e Sustentabilidade

A GAC tem planos de oferecer uma versão flex do GS3, adaptada para rodar com etanol, combustível que está sendo muito incentivado por aqui. O diretor de engenharia da GAC no Brasil, Leonardo Lukacs, afirmou que já estão em andamento estudos e reuniões com fornecedores para viabilizar essa versão. Caso essa motorização não fique pronta a tempo, não se preocupem, o SUV pode chegar primeiramente com motor a gasolina e ganhar a opção bicombustível logo depois.

### Investimento e Futuro

A entrada da GAC no Brasil faz parte de um investimento robusto de R$ 5,8 bilhões nos próximos cinco anos. Um dos focos desse investimento inclui R$ 120 milhões em pesquisa e desenvolvimento em parceria com universidades brasileiras. Além disso, a marca está de olho em tecnologias híbridas e elétricas, buscando fortalecer sua presença no mercado nacional.

Com tudo isso, a GAC está se posicionando para ser uma forte concorrente no cenário automotivo brasileiro.