8 países sem visto para brasileiros viajarem facilmente

Ao planejar férias em outros países, é importante parar um pouco para organizar tudo. Viajar envolve uma série de burocracias, desde a compra das passagens até o dia do voo. E, claro, imprevistos podem acontecer e mudar um pouco os planos. Mas nem tudo precisa ser complicado! Existem destinos que facilitam a vida dos turistas, permitindo a visita sem a necessidade de visto.

Isso abre um leque incrível de opções para conhecer lugares na América do Sul, no Caribe e até na Europa. É uma ótima oportunidade para imergir em novas culturas e guardar boas lembranças na memória.

Quais são eles?

Para agilizar a sua viagem, muitos países aceitam a entrada de brasileiros sem exigir visto. Isso significa que não haverá filas longas, taxas para pagar ou uma lista extensa de documentos para apresentar. Um documento de identidade, como o RG, e o passaporte são suficientes para entrar em diversos lugares.

Dependendo do seu estilo de viagem, você pode ficar até 180 dias em alguns desses destinos. Isso te dá tempo de sobra para explorar as opções e até se deliciar com a gastronomia local.

Na América do Sul, é bastante tranquilo viajar com um documento com foto. Por exemplo, na Argentina, você pode ficar até 90 dias e aproveitar passeios incríveis, como visitar as homenagens aos ídolos do futebol. O Chile oferece a mesma quantidade de dias, e na Bolívia, a estadia permitida é de 30 dias.

Se o seu destino for a América Central ou o Caribe, você vai precisar do passaporte, mas pode deixar o visto de lado. Existem praias de tirar o fôlego esperando por você. Em Antígua e Barbuda, a permanência pode ser de até 180 dias, e em Barbados a regra é a mesma. Quer mais? Nas Bahamas, você pode curtir por 90 dias.

E na Europa? Alegria também! Países como Alemanha e Andorra recebem turistas sem a necessidade de visto, permitindo uma estadia de 90 dias. É uma ótima chance para explorar pontos turísticos históricos e visitar museus incríveis.

Apenas lembre-se de verificar a validade do seu passaporte e seguir as regras de segurança. Dessa forma, a aventura pelas belezas do mundo será ainda mais prazerosa!