GAC apresenta sistema inédito de alcance estendido na China

O Grupo GAC está preparando uma grande novidade para o dia 19 de agosto: um sistema de autonomia estendida que promete mudar a forma como pensamos nos veículos elétricos de alcance estendido, os famosos EREVs. O nome do sistema é Xingyuan, que significa “fonte estelar”, e ele fará sua estreia acompanhando a versão EREV do SUV Hyptec HL, um modelo da submarca Hyptec.

A GAC promete que esse novo sistema foi criado para resolver problemas comuns que enfrentamos quando a bateria está quase na reserva, como o aumento do consumo de combustível, perda de potência e até aquele barulho chato que pode surgir. Com essa inovação, a ideia é garantir que o desempenho do carro se mantenha firme, mesmo quando a energia está em baixa.

O Xingyuan vem equipado com um extensor de alcance desenvolvido pela própria GAC, utilizando tecnologia que promete uma eficiência de geração de energia e conversão de combustível em eletricidade que se destaca no mercado. Imagina dirigir sabendo que a força está lá, independentemente da situação? Essa é a proposta: potência contínua para um desempenho sem surpresas na estrada.

Outra novidade interessante é a plataforma de controle de energia baseada em Inteligência Artificial. Essa tecnologia tem a capacidade de fazer uma recuperação inteligente e distribuir a energia de forma instantânea, ajudando a otimizar tanto o desempenho quanto a eficiência do sistema. Para quem já ficou na mão por falta de energia, isso é música para os ouvidos.

O SUV Hyptec HL, por sua vez, teve seu lançamento inicial em 12 de abril, chegando com versões totalmente elétricas e de autonomia estendida. As entregas dos modelos 100% elétricos começaram logo depois, e agora estamos esperando com expectativa a chegada da versão EREV junto do Xingyuan. E o mais legal? Esse modelo promete ser um dos mais eficientes da categoria, com uma bateria CATL de 60 kWh que pode oferecer até 350 km de autonomia no ciclo CLTC.

Enquanto isso, a concorrência está acirrada, especialmente lá na China. Nesse mês, a IM Motors apresentou o Hengxing, que vem com uma bateria de 66 kWh e pode atingir até 450 km de autonomia. A Xpeng também entrou na briga com o X9 MPV na versão EREV, igualmente prometendo 450 km.

E não para por aí! Documentos do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China indicam que a GAC já está de olho em expandir sua linha de EREVs. Eles registraram versões de autonomia estendida para o sedã A8 e o SUV Aion V. Em um cenário onde até a Tesla está elevando a autonomia do Model 3 e Model Y para impressionantes 830 km, podemos esperar que a GAC continue a inovar e a surpreender. Fique atento às novidades!