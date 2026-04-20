Quem é o pai do meu bebê? estreia no Globoplay hoje

A plataforma de streaming Globoplay lançará, no dia 21 de abril, uma nova novela chamada “Quem é o Pai do Meu Bebê?”. Esta produção traz uma mistura de romance, humor e mistério, centrada em um drama familiar.

A série é produzida pela Formata, com roteiro de Ricardo Hofstetter e direção de Victor Soares. O elenco conta com Bianca Comparato, Carol Castro, Lucas Lucco, Taumaturgo Ferreira, Silvetty Montila, Melanie Rozenmuter, Jader Januário, Davi Xiang Li, João Victor Alves e Renan Villas.

A protagonista, Nina, interpretada por Bianca Comparato, é uma herdeira de uma família poderosa que controla a rede de TV Couto da Serra. Sua vida muda completamente após sofrer um acidente de carro. Ao acordar no hospital, Nina descobre que está grávida, mas não se lembra de nada que aconteceu antes do acidente. A partir desse momento, ela se dedica a descobrir quem é o pai do seu bebê, enfrentando a incerteza sobre sua memória e as consequências dessa nova situação.

A situação de Nina rapidamente se torna pública, transformando seu problema pessoal em um alvoroço midiático, o que aumenta a pressão sobre ela em um momento de vulnerabilidade. Raphael, vivido por Lucas Lucco, é um dos nomes que fazem parte do passado de Nina. Ele ainda é afetado pelo relacionamento que tiveram antes do acidente e tenta reconquistar a confiança da jovem, mesmo sem ter acesso às memórias dela.

Por outro lado, Suzy, irmã de Nina, interpretada por Carol Castro, vê a crise da sister como uma chance de ascender na família. Com a ajuda de seu aliado Demétrio, Suzy manipula a situação em seu favor, criando mais conflitos que dificultam a vida de Nina quando ela mais precisa de apoio.

Com um enredo que combina leve suspense, tensões familiares e romance, a novela promete manter o público intrigado com o mistério sobre a paternidade do bebê, impulsionando as disputas pessoais e a exposição pública que cercam a protagonista.

A estreia de “Quem é o Pai do Meu Bebê?” se alinha à estratégia do Globoplay de diversificar seu catálogo, que já inclui novelas, séries, realities, programas humorísticos, documentários, filmes e conteúdos internacionais, tanto gratuitos quanto pagos. Esta nova produção é voltada para o público brasileiro que busca histórias com um forte apelo emocional e que refletam as dinâmicas familiares e sociais contemporâneas.