Comédia aclamada dos últimos 25 anos disponível grátis no streaming

Todos os filmes de A Hora do Rush agora estão disponíveis no Tubi TV, e o melhor: você pode assistir a todos de graça! Essa comédia policial conquistou o coração de muita gente ao longo dos anos, e agora fica ainda mais fácil curtir as aventuras de nossos heróis.

O primeiro filme da franquia foi lançado em 1998 e rapidamente se tornou um sucesso, abrindo caminho para várias sequências. A química entre os protagonistas é um dos grandes atrativos e, sem dúvida, ajudou a conquistar uma legião de fãs.

Aproveite sem pagar nada

Você sabia que Bad Boys poderia ter feito parte desse universo? Martin Lawrence foi considerado para o papel, mas acabou recusando. Assim, Chris Tucker foi escolhido para formar uma dupla com Jackie Chan. Essa escolha agradou bastante aos fãs, que também veem uma boa sintonia entre os dois.

Nos filmes, os personagens são policiais sempre em situação de risco, enfrentando missões super perigosas. O enredo do primeiro filme gira em torno de um resgate emocionante e, claro, recheado de ação. O sucesso foi tanto que a franquia se expandiu nos anos seguintes, arrecadando milhões nas bilheteiras.

O segundo filme, A Hora do Rush 2, chegou às telonas em 2001 e teve um desempenho ainda melhor que o anterior. Na trama, os protagonistas estão voltando de férias em Hong Kong e se deparam com um assassinato envolvendo até agentes da alfândega. O enredo continua cativando os fãs, que não conseguem resistir às situações engraçadas e tensas que o filme oferece.

Depois, em 2007, A Hora do Rush 3 trouxe Jackie Chan e Chris Tucker de volta, desta vez em busca de um assassino na França. Essa sequência também foi bem recebida e manteve o ritmo frenético da série. Em 2016, a franquia ganhou uma série de TV, mas com Jon Foo e Justin Hires nos papéis principais. Infelizmente, a série não durou muito e foi cancelada após apenas uma temporada.

Agora, muitos estão ansiosos por A Hora do Rush 4. Jackie Chan mencionou em 2022 que havia conversas sobre a produção desse novo filme. Apesar das especulações, o projeto ainda não saiu do papel. Enquanto isso, você pode aproveitar para maratonar a franquia inteira no Tubi TV.