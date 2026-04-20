Gerluce enfrentará condenação no penúltimo capítulo de ‘Três Graças’

Na última semana da novela “Três Graças”, o destino da protagonista Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, surpreendeu o público. No penúltimo capítulo, a personagem é condenada pela Justiça pelo roubo das Três Graças, um desdobramento que contraria as expectativas de muitos telespectadores que esperavam sua absolvição.

O julgamento de Gerluce se tornou um dos momentos mais tensos da trama. A defesa alegou que as ações da protagonista não tinham motivações criminosas, mas sim um impulso humanitário, argumentando que o dinheiro obtido com o roubo seria destinado a salvar vidas ameaçadas por medicamentos falsificados. Por outro lado, o Ministério Público defendeu que, independentemente da intenção, os atos de Gerluce configuravam crime, com agravantes como uso de arma e sequestro.

Durante a audiência, Gerluce fez um depoimento emocional, onde admitiu seus atos e explicou que suas ações foram motivadas pela falta de apoio das autoridades e pelo sofrimento de sua comunidade. Sua fala impactou os presentes na sala do tribunal, criando uma expectativa sobre uma possível absolvição, inclusive levando a juíza a permanecer em silêncio, sinalizando que o veredicto ainda estava em aberto.

Entretanto, a reviravolta foi dura. Após dias de expectativa e protestos populares pela inocência de Gerluce, a sentença foi anunciada de forma contrária ao que a maioria esperava: Gerluce e os outros envolvidos foram considerados culpados. Esse desfecho impactou fortemente a trama, deixando a protagonista visivelmente abalada e alterando a percepção do público sobre a história que vinha sendo contada. O que antes parecia um ato de reparação social foi reclassificado legalmente, criando um novo entendimento sobre o arco central da novela.

O último capítulo de “Três Graças” está marcado para 15 de maio. Após o término da novela, a faixa das 21h passará a ser ocupada pela nova produção “Quem Ama Cuida”, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que estreia na segunda-feira, 18 de maio.

Desde sua estreia, “Três Graças” alcançou 22 pontos na audiência. Embora esse número seja considerado baixo, a novela gerou discussões significativas, conquistou prêmios e atraiu a atenção da mídia, além de mobilizar uma base dedicada de fãs nas redes sociais.