‘Três Graças’ termina com 22 pontos e impacto significativo

Marcelo Serrado e Luiz Fernando Guimarães gravam nova participação e vilões serão punidos na reta final da novela

A novela “Três Graças” chega ao seu penúltimo capítulo com uma reviravolta inesperada: a protagonista Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte, será condenada pela Justiça pelo furto das Três Graças, o ato que até agora a trama tratava como uma ação de justiça social. Esse desfecho surpreende o público, que esperava um final diferente para a personagem.

A novela, que é protagonizada por Grazi Massafera, fechou sua trajetória com uma média de 22,4 pontos de audiência. Embora esse número seja considerado baixo para o horário, “Três Graças” conquistou prêmios e gerou discussões animadas nas redes sociais, mostrando que sua recepção foi muito além de apenas números. O último capítulo da novela está agendado para o dia 15 de maio. A partir do dia 18, o horário das 21h será ocupado pela nova trama “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

Antes do desfecho, a semana promete um dos momentos mais esperados: um casamento duplo envolvendo os personagens Lorena e Juquinha, além de Leonardo e Viviane. As gravações ocorrerão em um espaço de eventos em Guaratiba, na casa de campo da policial. Para esse evento, dois personagens que são bem queridos pelo público voltarão: Crô, interpretado por Marcelo Serrado, e Michelangelo, vivido por Luiz Fernando Guimarães. Ambos têm uma longa história na teledramaturgia, tendo surgido originalmente na novela “Fina Estampa”.

No entanto, o caminho até o altar não será fácil. O personagem Ferette, interpretado por Murilo Benício, tentará sabotar o casamento da filha, contando com a ajuda de Lucélia, que tentará roubar os vestidos das noivas. Essa trama de sabotagem não terá sucesso: Vandílson e Alemão, personagens de Vinicius Teixeira e Lucas Righi, respectivamente, descobrirão a ação e conseguirão devolver os trajes a tempo.

Durante a cerimônia, Leonardo vai esperar por Viviane no altar, enquanto Lorena e Juquinha caminhão juntas até lá. Gerluce e Paulinho serão os padrinhos de Leonardo e Viviane, assim como Junior e Maggye para Lorena e Juquinha. Após os votos, os convidados poderão aproveitar a festa, mas Ferette ficará furioso ao saber que os casamentos aconteceram e ao receber fotos de Crô interagindo com os convidados. Ele também verá um registro de Rogério e Zenilda se beijando, adicionando à sua revolta.

Além da condenação de Gerluce, o penúltimo capítulo também traz o desfecho de Arminda e Ferette. A vilã acabará presa por tentar matar sua neta, enquanto Ferette receberá uma ordem de despejo da própria filha, resultando em sua saída do apartamento onde vive. Esses dois antagonistas terão finais que refletem uma punição pelos seus atos, sem espaço para redenção.

Com a condenação de Gerluce, o desfecho de “Três Graças” se torna mais complexo do que um simples acerto de contas. A punição da protagonista pelo mesmo furto que a novela celebrava mostra a intenção de criar um final que desafia as expectativas do público.