GAC Aion V é atualizado na China após lançamento no Brasil

A GAC Aion, uma marca chinesa de carros elétricos que faz parte do grupo GAC, acaba de lançar a segunda geração do SUV elétrico Aion V. Com a produção já a todo vapor na China e na nova fábrica na Tailândia, que foi inaugurada há pouco, esse modelo promete dar o que falar.

O novo Aion V traz um visual modernizado, com uma frente que se destaca bastante. Além disso, ele vem equipado com uma nova motorização que combina um motor elétrico com um gerador a combustão, conhecido como “extensor de alcance”. Isso é perfeito para quem ainda fica preocupado com a autonomia em viagens mais longas.

Na China, o modelo está com preços mais em conta que seu antecessor, variando de 130 mil a 190 mil yuans, o que dá algo em torno de US$ 18 mil a US$ 26 mil por lá. Serão duas versões totalmente elétricas, uma com 204 cv e outra com 224 cv. E essa nova tecnologia de extensor de alcance é uma mão na roda para aumentar a autonomia sem depender somente da bateria. Pode ter certeza que quem costuma encarar longas distâncias vai adorar essa solução.

O sistema é bem interessante: o extensor apenas recarrega a bateria, sem acionar as rodas. Isso mostra que a GAC Aion está surfando na onda crescente das montadoras chinesas que apostam nessa tecnologia, colocando o Aion V como um competidor forte na categoria, afinal, outros SUVs elétricos, como o Leapmotor C10, também estão chegando ao Brasil.

Agora, se você está no Brasil, o GAC Aion V foi lançado recentemente por R$ 214.900 e já é um sucesso entre os elétricos, com 116 unidades emplacadas só em julho. E olha que legal, ele entrou no top 10 dos elétricos mais vendidos do país pela primeira vez! Infelizmente, ainda não temos informações sobre a chegada dessa versão atualizada por aqui.

O SUV possui um comprimento de cerca de 4,6 metros e uma distância entre-eixos de 2,77 metros, o que oferece bastante espaço interno. Vem com três opções de bateria, com capacidades de 62 kWh, 75 kWh e 90 kWh, permitindo autonomias que vão de 520 km até 750 km. E o detalhe mais prático: o carregamento rápido pode garantir até 125 km de autonomia em apenas 5 minutinhos na tomada.

Outra aposta da marca é nas estações de troca de baterias, que prometem facilitar ainda mais a vida na estrada. Já existem estações na China, e a GAC Aion fez uma parceria com a Nio para desenvolver carros e estações que troquem baterias rapidamente, mas ainda não deram muitos detalhes sobre como tudo vai funcionar.

Para quem ama carro e está de olho nos elétricos, o Aion V é um modelo que merece atenção, não só pela tecnologia, mas pelo potencial de revolucionar a forma como nos locomovemos.