o que você não poderá fazer: informações essenciais

Quando o fim de semana acaba, muita gente aproveita a segunda-feira para resolver pendências bancárias. Mas nesta data, especialmente em alguns lugares da Espanha, a rotina vai ter algumas mudanças.

Especificamente nas regiões de Astúrias, Extremadura e Gran Canaria, os bancos estarão fechados por quase 72 horas. Isso porque, segundo o Diário Oficial do Estado (BOE), ainda é feriado nessas áreas.

Na Astúrias, temos o Dia das Astúrias, enquanto em Extremadura comemora-se o feriado regional. Já na Gran Canaria, a festividade é dedicada a Nossa Senhora do Pinheiro, a padroeira da diocese. Por conta disso, o atendimento bancário presencial vai ficar suspenso por mais um dia, fazendo com que as pessoas precisem adiar seus planos relacionados a instituições financeiras.

Assim, não será possível realizar operações que exijam atendimento presencial, com os serviços limitados a caixas eletrônicos e internet banking.

Bancos de portas fechadas em Curitiba

Os moradores de Curitiba, no Paraná, passaram por uma situação semelhante nesta segunda-feira. A cidade também comemora uma data especial.

No dia 8 de setembro, Curitiba celebra o feriado municipal em homenagem à Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, a padroeira que é parte da história da cidade.

Embora serviços essenciais como hospitais, transporte público e segurança estejam funcionando normalmente, bancos e muitas lojas e repartições públicas amanheceram fechados.

Por isso, operações como a compensação de cheques, o pagamento de contas e outros serviços bancários presenciais ficam suspensos, voltando ao normal apenas no próximo dia útil.

Para quem está na cidade, há uma boa oportunidade de aproveitar as missas e as atividades religiosas em honra à padroeira, além das opções de lazer disponíveis.