Ford testa motor a gasolina do Everest no Brasil

Recentemente, Campos do Jordão, famosa pela sua vibe europeia e altitude, chamou a atenção de quem ama carros. Duas picapes Ranger brancas, com uma cara bem diferente da que estamos acostumados a ver, foram flagras por lá. E essa cidade é um verdadeiro laboratório em alta altitude, ideal para montadoras que buscam testar seus projetos em temperaturas mais frias.

Mas o que essas Rangers têm de tão especial? Primeiramente, elas são versões com especificações dos Estados Unidos. Você consegue notar isso pelas imagens que circularam nas redes sociais. Um detalhe interessante é a abertura elétrica do vidro traseiro, que faz parte do pacote lá dos EUA. E as lanternas? Também mudaram! Elas têm um design diferenciado em comparação ao modelo que é produzido na Argentina e vendido aqui, incluindo partes transparentes que deixariam qualquer um curioso para ver de perto.

Parece que essa não é apenas uma atualização estética. A produção local está atualizada e os flagras talvez indiquem que a Ford está testando novas motorização. Aqui no Brasil, a Ranger vem equipada com motores turbodiesel. Temos duas opções: um 2.0 que entrega 170 cv e 41,2 kgfm de torque, e o 3.0 V6 com 250 cv e 61,2 kgfm. Ambos recebem câmbio automático, mas o que a galera lá em cima na América do Norte está habituada são motores a gasolina, como o 2.3 EcoBoost de 300 cv e até um 2.7 V6 EcoBoost que chega a 329 cv.

### Teste para o Everest?

Para quem não sabe, o Everest, SUV da Ford, também teve um teste realizado na Argentina durante um evento da F-150 Tremor. Os jornalistas brasileiros tiveram um gostinho da tecnologia, já que o sistema multimídia SYNC 4 estava disponível em português. Isso levanta a possibilidade da chegada do modelo ao Brasil. Porém, o grande desafio é a falta de uma motorização diesel, que é padrão para seus concorrentes como o Toyota SW4 e o Chevrolet Trailblazer.

Outro ponto importante é que a produção do Everest vem da Tailândia. Isso faz com que a importação encareça o modelo, dificultando seu sucesso por aqui. Mas não se surpreenda se surgirem rumores de que a Ford pretende fabricar o Everest na Argentina! Como a Ranger e o Everest compartilham muitos componentes, isso poderia tornar a produção local mais viável e acessível para nós, brasileiros.

Quem já passou por Campos do Jordão sabe como é dirigir em teoria e prática em uma altitude mais elevada, então imagina como deve ser testar um carro por lá. Esse tipo de cenário só aumenta a expectativa para a chegada de novidades e melhorias nas picapes e SUVs que estão por vir.