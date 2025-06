Programação do Ministério da Justiça e Segurança Pública

Semana Nacional de Políticas sobre Drogas ocorre em Brasília e outras cidades do Brasil

Brasília, 25 de junho de 2025 – O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), através da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), realizará a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas entre os dias 26 de junho e 2 de julho. O evento, que tem como tema "Prevenção com os Territórios", visa reforçar a importância da prevenção no combate ao tráfico de drogas. Além disso, busca fortalecer as redes locais e promover alternativas de desenvolvimento nas comunidades afetadas pelo crime organizado.

A iniciativa foi criada pela Lei nº 13.840/2019 e conta com a participação de governos federal, estadual e municipal, além de organizações da sociedade civil.

Programação da Semana

A abertura da Semana Nacional ocorrerá no dia 26 de junho, no Palácio da Justiça, em Brasília, das 14h às 18h. O evento, intitulado "Prevenção Ampliada com os Territórios na Política sobre Drogas do Brasil", será transmitido ao vivo pelo YouTube. Durante a cerimônia, serão apresentados programas federais de prevenção, como o Programa Cria e os Centros de Acesso a Direitos e Inclusão Social (Cais). Além disso, ocorrerá o lançamento de uma nova publicação que propõe alternativas econômicas sustentáveis para as comunidades afetadas pelo tráfico.

No dia 27 de junho, o foco será a Amazônia, com um evento que discutirá o impacto do narcotráfico na região. Promovido com o apoio de instituições locais, o encontro será realizado das 10h às 17h. A programação inclui a assinatura de um protocolo que integra pesquisas sobre segurança pública à plataforma do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas (Obid), além do lançamento de um estudo sobre a relação entre drogas e meio ambiente.

No dia 28 de junho, a Semana dará início ao "Pronasci Juventude", com uma aula inaugural na Arena Dicró, no Rio de Janeiro. Este programa buscará apoiar jovens em contextos afetados pelo tráfico, oferecendo formação e proteção social.

Nos dias 30 de junho e 1º de julho, haverá o "I Encontro Formativo para Implementação e Atuação nos Cais". O primeiro dia se concentrará em capacitar organizações da sociedade civil, enquanto o segundo abordará questões relacionadas aos povos indígenas, com foco em prevenção e redução de danos.

No dia seguinte, 1º de julho, será realizado outro evento voltado a lideranças indígenas e especialistas, discutindo a intersetorialidade na política sobre drogas e as experiências dos Cais, com destaque para o recém-inaugurado Cais de Tabatinga.

Encerrando a programação, no dia 2 de julho, Porto Alegre sediará uma consulta pública para a elaboração do novo Plano Nacional de Políticas sobre Drogas (Planad). Esta atividade, que será realizada no Centro da Juventude Rubem Berta, receberá contribuições da população, as quais serão incorporadas ao novo plano, que guiará as políticas nos próximos anos.

Além da consulta pública, também haverá a continuidade das oficinas de reinserção social, que visam debater e propor fluxos para garantir o acesso a serviços de saúde, inclusão produtiva e justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade.