Ford realiza recall de mais de 200 mil veículos nos EUA

A Ford está promovendo um recall de mais de 200 mil veículos nos Estados Unidos, e isso pode ser importante para você que curte saber tudo sobre carros! O motivo? Uma falha no sistema de infoentretenimento SYNC, que pode fazer a câmera de ré exibir uma imagem congelada ao sair da marcha à ré. Além disso, o sistema tem enfrentado dificuldades em atualizações e até apresenta erros de idioma. Quem já tentou usar a câmera de ré e viu a imagem travar sabe o quanto isso é frustrante!

Para corrigir esse problema, a solução é levar seu carro a uma concessionária Ford ou Lincoln para instalar uma nova versão do SYNC 3. Essa situação envolve vários modelos populares, fabricados entre 2018 e 2024, como Mustang, Ranger, Explorer, Bronco Sport, Maverick, Fusion, EcoSport e até a robusta F-150. Então, se você tem um desses, é bom ficar atento.

#### Outros recalls da Ford

Esse é apenas um dos três recalls que a montadora anunciou recentemente. O segundo envolve 171 unidades dos modelos Ford Expedition e Lincoln Navigator 2025. Nesses casos, o airbag do passageiro pode ter um defeito de fabricação, e isso definitivamente não é algo que queremos ignorar. O problema está na espessura da malha interna do airbag, que pode aumentar a pressão ou a velocidade do acionamento durante um acidente. A solução para esse pepino é a troca completa do módulo do airbag, feito por um fornecedor chamado ZF.

O terceiro recall atinge apenas cinco unidades da nova Ranger F-150 Lightning. Aqui, o problema está nos parafusos do suporte da mangueira de freio dianteira, que podem se soltar. Se isso acontecer, a mangueira pode tocar o pneu e vazar fluido de freio. E, vamos ser sinceros, isso definitivamente não é algo que queremos ao dirigir.

Para esses casos, a Ford fará inspeções gratuitas e, se necessário, vai substituir os parafusos para garantir a segurança dos ocupantes. O agendamento deve ser feito diretamente nas concessionárias.

A Ford tem reforçado a importância de os motoristas acompanharem os canais oficiais da marca para saber se seus veículos estão nos recalls. Sempre que receber um chamado, é melhor agendar o serviço o quanto antes. Afinal, algumas dessas falhas podem representar risco de acidente. E não é só a Ford que está vivendo essa realidade; a Volvo também convocou um recall de 12 mil carros por causa de um problema de software. É sempre bom ficar de olho!