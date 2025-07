Jessica Jones pode ter série ou especial no MCU, diz insider

Krysten Ritter pode retornar como Jessica Jones em novo projeto da Marvel

A atriz Krysten Ritter, conhecida por seu papel como Jessica Jones, está prestes a reaparecer na segunda temporada da série ‘Demolidor: Renascido’. Além dessa novidade, surgiram rumores de que a Marvel Studios está considerando desenvolver uma nova série ou um especial dedicado à personagem.

Recentes informações divulgadas pelo jornalista Daniel Richtman indicam que a Marvel está debatendo a possibilidade de trazer Jessica de volta de forma mais constante, seja em uma nova série ou um episódio especial. Esta conversa surge em um contexto onde a Marvel Television está buscando contar histórias mais realistas e conectadas com o ambiente urbano, similar ao que foi feito nas produções da Netflix.

Conforme Richtman destacou, eventos maiores e mais amplos continuarão sendo reservados para os filmes da Marvel, enquanto as histórias mais pessoais e íntimas, como as de Jessica Jones, podem ganhar destaque nas séries. Isso reflete uma tentativa da Marvel de diversificar suas narrativas, trazendo personagens conhecidos para o primeiro plano de um jeito mais próximo do público.

Durante o evento Disney Upfronts, Krysten Ritter teve a oportunidade de falar sobre seu retorno ao papel. Ao lado de Charlie Cox, que interpreta o Demolidor, ela expressou sua empolgação: “É maravilhoso estar de volta, revivendo a Jessica depois de três temporadas e Os Defensores. Estou muito animada para trazer essa personagem icônica de volta e, sem revelar muito, posso dizer que ainda há muito por vir para Jessica Jones. Esta será uma temporada incrível!”.

Enquanto isso, há especulações sobre a inclusão de outros personagens do universo da Marvel, como Luke Cage e Punho de Ferro, na nova temporada de ‘Demolidor: Renascido’. Brad Winderbaum, chefe da Marvel Television, comentou que a prioridade deve ser a qualidade da narrativa. Ele destacou a importância de não apressar a interação entre personagens, afirmando que cada história deve se desenvolver de maneira natural, garantindo que os encontros ocorram por motivos válidos dentro da trama.

Assim, os fãs esperam ansiosos por mais novidades sobre o futuro de Jessica Jones e como a Marvel planeja integrá-la ao seu universo cinematográfico e televisivo.