Ford Ranger XL oferece desconto de R$ 42 mil para CNPJ em agosto

A Ford decidiu agitar agosto com uma oferta da Ranger XL focada em vendas diretas para empresas e produtores rurais. Se você se encaixa nos critérios de elegibilidade, essa pode ser uma ótima oportunidade. Mesmo sendo a versão básica, a Ranger XL é bem equipada e suporta uma carga pesada de até 1.071 kg. Se você já pegou a estrada com bastante bagagem, sabe como essas capacidades fazem toda a diferença.

Para quem tem interesse na versão 4×4 com câmbio manual, o preço oficial é de R$ 264.200. Mas calma, para as empresas e produtores, rola um desconto bacana: o valor cai para R$ 221.900! Uma diferença de R$ 42.300 que qualquer um adoraria ter no bolso. Só não esqueça que os preços podem variar de acordo com a região, então vale conferir.

Sob o capô, a Ranger XL MT vem equipada com um motor 2.0 turbo de quatro cilindros da linha Panther. Esse motor gera 170 cv a 3.500 rpm e um torque de 41,3 kgfm a 2.000 rpm. A transmissão tem seis marchas e a tração 4×4, para encarar qualquer terreno. Se você é do tipo que precisa enfrentar trilhas ou estradas empoeiradas, essa picape não vai decepcionar.

Falando em vendas, a Ford Ranger teve um desempenho sólido entre janeiro e julho, totalizando 19.080 unidades emplacadas. Não é à toa que a Ranger se mantém como uma das favoritas do público, mesmo com a Toyota Hilux na liderança, que vendeu 28.522 unidades no mesmo período. Para você que curte números, aqui está um panorama das vendas mês a mês da Ranger:

Janeiro : 2.619

: 2.619 Fevereiro : 2.249

: 2.249 Março : 2.497

: 2.497 Abril : 2.980

: 2.980 Maio : 2.670

: 2.670 Junho : 2.961

: 2.961 Julho: 3.104

A Ranger não é só sobre números. Ela vai a fundo em desempenho, conseguindo atravessar alagamentos de até 80 centímetros. Com um tanque de 80 litros, é ideal para longas jornadas sem paradas frequentes para abastecer. A picape mede 1,88 metro de altura, 2,20 metros de largura (considerando os retrovisores) e 5,37 metros de comprimento, com uma distância entre-eixos de 3,27 metros. Para quem gosta de espaço, ela oferece bastante conforto.

Ah, e o sistema multimídia Sync 4 é um dos destaques. Vem com uma tela touchscreen de 10″ e suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso é perfeito para quem não abre mão da conectividade enquanto dirige. E para facilitar ainda mais a vida, tem degrau de acesso à caçamba e painel de instrumentos colorido de 8″.

Entre os itens de série, você vai encontrar piloto automático, tampa traseira com assistente, tomada 12V na caçamba, a tração 4×4 e sete airbags, garantindo segurança em todas as suas aventuras.

Se você tá na dúvida entre as configurações, aqui estão os detalhes dos preços para a Ranger XL em agosto de 2025:

Configurações Preço geral Preço para CNPJ e PR Desconto XL 4×4 MT R$ 264.200,00 R$ 221.900,00 R$ 42.300,00

Fica a dica! Essa picape promete ser uma ótima aliada para quem precisa de um parceiro forte na estrada, seja para trabalho ou lazer.