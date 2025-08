IA ganha medalha de ouro em competição de matemática

Na 66ª Olimpíada Internacional de Matemática, que rolou entre 10 e 20 de julho em Sunshine Coast, na Austrália, as máquinas deram um show à parte. Pela primeira vez, modelos de inteligência artificial, como o Gemini Deep Think da Google e um sistema da OpenAI, conquistaram pontuações equivalentes a medalhas de ouro ao resolver cinco dos seis desafios matemáticos propostos.

Essas IAs atingiram impressionantes 35 pontos de 42 possíveis, competindo de igual para igual com os humanos. Elas enfrentaram os mesmos problemas e seguiram os rigorosos padrões de avaliação, mostrando que conseguem lidar com cálculos complexos e aplicar raciocínio lógico, tudo isso com uma dose de criatividade.

Embora oficialmente as IAs não tenham sido reconhecidas como vencedoras, sua participação trouxe à tona uma discussão interessante sobre o avanço tecnológico na matemática competitiva.

A conquista das máquinas na matemática

Os modelos de IA mostraram que são mais do que apenas ferramentas: eles podem, sim, enfrentar desafios matemáticos com eficácia e, de certo modo, originalidade. A capacidade deles de resolver problemas complexos aponta para um futuro onde a tecnologia e a matemática andam lado a lado, algo que muitas pessoas não esperavam tão cedo.

Desempenho humano

Por outro lado, os matemáticos humanos também brilharam em meio a essa nova realidade. Cinco estudantes, representando países como China, Canadá, Japão e Rússia, levaram a melhor, alcançando a pontuação máxima na competição. Esse resultado reafirma que a criatividade e a intuição dos seres humanos ainda são insubstituíveis, e a excelência em matemática continua a ser uma habilidade profundamente ligada ao nosso jeito de pensar.

A presença das IAs nesses eventos levanta questões importantes sobre o futuro da educação e da pesquisa em matemática. Com ferramentas que conseguem raciocinar como nós, será que começaremos a ver metodologias de ensino que aproveitam essa tecnologia, potencializando as habilidades humanas? É um cenário intrigante e que promete novidades.