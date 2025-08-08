Ford procrastina lançamento dos elétricos F-150 e E-Transit para 2028

Mundo Automotivo

Ford adia lançamento de veículos elétricos F-150 e E-Transit para 2028
A Ford anunciou que vai atrasar a produção de dois modelos elétricos bem importantes: a nova picape que deve suceder a F-150 Lightning e a van elétrica E-Transit. O que estava programado para 2027 e 2026, agora ficou para 2028. As fábricas que vão cuidar disso ficam em Blue Oval City, no Tennessee, e em Ohio.

Esse adiamento é reflexo de uma nova estratégia da marca. A Ford está agora mais focada em veículos elétricos menores, mais acessíveis e ideais para o dia a dia nas cidades. Afinal, quem não gosta de um carro que se adapta melhor ao trânsito urbano?

O CEO, Jim Farley, comentou que o mercado americano está claramente fazendo a transição para carros elétricos menores, ao invés das enormes picapes e SUVs. Com fabricantes chineses entrando com tudo na competição, a Ford precisa se reinventar para não ficar para trás. O foco é em modelos que façam sentido no bolso e ainda atendam essa demanda por uma mobilidade elétrica prática.

Lá no final de julho, a Ford divulgou os resultados do segundo trimestre e, apesar de a receita ter mais que dobrado, a divisão de veículos elétricos teve um prejuízo de US$ 1,3 bilhão. Eles esperam que o rombo anual chegue a US$ 5,5 bilhões em 2025, e o maior desafio tem sido os custos de produção. E, se você já pensou em cuidar mais do bolso, entende bem a importância de manter os preços competitivos.

Jim Farley também anunciou um evento especial para o dia 11 de agosto, que ele descreveu como um “momento Modelo T” para a empresa. Um nome meio pesado, né? Mas ele quer fazer uma comparação com o carro que revolucionou a indústria há mais de um século. Nessa ocasião, a Ford deve mostrar novos modelos elétricos e inovações, possivelmente com um foco maior na acessibilidade.

Enquanto isso, o Ford Territory, por exemplo, está bombando nas vendas, com um crescimento de 1.137% só em julho. A marca claramente está se ajustando para competir em um mercado que pede rapidez e produtos que se conectem com o novo perfil do consumidor elétrico, que busca eficiência e um bom custo-benefício. Então, se você já está pensando em um elétrico, fique de olho nas novidades que estão por vir!

