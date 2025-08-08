Rodovia em espiral na China impressiona com 350 m de altura

Vídeos que têm circulado nas redes sociais estão deixando os internautas maravilhados. O motivo? Um impressionante viaduto de três andares na China, que se ergue a 350 metros de altura na montanha Tianlong, na província de Shanxi. Essa obra fantástica, com suas curvas em espiral, se assemelha a um dragão descansando entre as montanhas.

O viaduto faz parte da rodovia Tianlongshan, também conhecida como “Rodovia acima das nuvens”. Quando observado do alto, o visual é de tirar o fôlego. A estrada parece flutuar, com suas sinuosas curvas e desníveis que desafiam as leis da gravidade. É uma verdadeira obra de arte da engenharia.

Projeto milionário

A construção dessa rodovia começou em março de 2018 e foi finalizada no ano seguinte. Com um trajeto total de cerca de 30 km, o viaduto principal é o grande destaque do percurso.

O custo total da obra foi de impressionantes US$ 100 milhões, o que corresponde a cerca de R$ 578 milhões. Para sustentar essa estrutura, foram utilizadas aproximadamente sete mil toneladas de aço. Isso tudo mostra o quanto a China tem apostado em infraestrutura que não apenas cumpre uma função prática, mas que também encanta visualmente.

Além de melhorar a conexão entre regiões montanhosas, essa rodovia se transformou em uma atração turística. E não é só isso: a engenharia envolvida é de precisão. Sensores foram instalados ao longo da estrutura para monitorar em tempo real fatores como temperatura, vibração e estabilidade. Esse sistema é um verdadeiro aliado, garantindo segurança para os motoristas e permitindo a manutenção preventiva, mesmo em um terreno tão desafiador.

É fascinante ver como obras como essa podem unir beleza e funcionalidade, criando experiências únicas tanto para quem viaja quanto para quem apenas aprecia a paisagem.