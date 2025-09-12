Mundo Automotivo

Ford planeja relançar o Focus como SUV

Ford prepara retorno do Focus em novo formato SUV
Crédito da imagem: Ford

O Ford Focus, que chegou às lojas nos anos 90 como o sucessor do Escort, está prestes a se despedir do mercado europeu em 2025. A fabricação desse hatch médio vai ser encerrada na famosa fábrica de Saarlouis, na Alemanha. Para quem tem uma lembrança boa desse carro, é um momento de nostalgia.

Mas não fique triste ainda! O nome Focus pode ter uma nova chance. A revista britânica Autocar trouxe a informação de que a Ford está planejando relançar a marca em um formato inédito: um SUV! A previsão é de que esse novato nas estradas chegue em 2027.

A produção desse novo SUV vai acontecer em Valência, na Espanha, com uma capacidade de até 300 mil unidades por ano. Isso mesmo, eles estão apostando alto! A Ford já confirmou que vai investir na fábrica para criar um modelo que funcione tanto com gasolina quanto com eletricidade.

E por que toda essa movimentação? A marca está passando por uma reorganização global. Eles estão realmente tentando equilibrar a oferta entre carros elétricos e aqueles que ainda rodam com combustão. Bill Ford, o presidente executivo da empresa, até reconheceu que houve falhas na eletrificação total. Então, eles estão se ajustando.

Esse futuro SUV vai ficar ali, entre o Puma elétrico e o Explorer, com preços mais amigáveis. A expectativa é de que ele custe em torno de R$ 218 mil por aqui. Para quem considera trocar de carro, pode ser uma opção interessante.

O uso do nome Focus faz sentido. A Ford já trouxe de volta outros modelos clássicos como o Puma, o Capri e o Maverick, e está se saindo bem com isso. No total, já foram mais de 64 mil unidades vendidas dessas novas versões. Então, trazer de volta o Focus nesse novo formato pode ser um movimento acertado.

Com esse novo modelo, a Ford espera recuperar um espaço perdido no mercado, especialmente depois de oferecer outros modelos mais caros, como o Explorer e o Capri elétrico. Se o SUV Focus agradar como o Puma tem feito, a Ford pode voltar a ser uma forte concorrente nas vendas.

