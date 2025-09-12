Reaparecimento do maior mamífero terrestre é considerado histórico

Recentemente, uma descoberta incrível foi feita no Rio de Janeiro: as antas, que não eram vistas há cerca de 100 anos, foram avistadas em uma região local. Esse dado interessante veio através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

As antas, conhecidas cientificamente como Tapirus terrestris, são o maior mamífero da América do Sul. Antes, elas eram vistas apenas em áreas protegidas ou em situações específicas na natureza. Agora, graças a uma iniciativa que envolveu o Vale e o Inea, foram feitas 108 fotografias desses animais em apenas um mês, utilizando cerca de dez câmeras espalhadas pela região.

A constatação inédita

Uma das fotos capturou um momento especial: três antas juntas, incluindo um filhote. Esse tipo de avistamento só é possível graças aos esforços de conservação na Mata Atlântica. O ambiente oferece um lar ideal para essas criaturas, que coabitam com espécies como a onça-parda (Puma concolor).

As antas podem pesar até 250 quilos e são bastante adaptáveis. Elas desempenham um papel crucial no ecossistema, pois ajudam na dispersão de sementes enquanto buscam por alimento. Isso contribui para a preservação do local onde vivem. Esses mamíferos são ágeis e conseguem se mover com facilidade em diferentes terrenos, como encostas íngremes e áreas alagadas.

Além disso, as antas têm um instinto natural para evitar predadores, o que ajuda na sua sobrevivência. A última vez em que foram registradas na região foi em 1914, no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A caça e a exploração da sua habitat quase levaram à extinção dessas maravilhas da natureza.

Atualmente, as antas podem estar listadas como ameaçadas de extinção. O espaço conhecido como Cunhambebe abrange cerca de 40 mil hectares, atuando como uma área de proteção fundamental para a espécie. O parque está comprometido em promover ações de preservação que também incentivam a população local a adotar práticas que garantam um ambiente saudável.

As iniciativas científicas estão em alta na área, e a conscientização da comunidade é essencial para a conservação da natureza. Os registros fotográficos feitos recentemente não apenas celebram a volta das antas, mas também lançam um olhar esperançoso para o futuro, em que a biodiversidade e a proteção do meio ambiente são prioridades.