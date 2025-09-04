Ford Performance muda nome para Ford Racing visando F1 2026

A Ford decidiu dar uma repaginada na sua divisão de carros esportivos e competições. Agora, em vez de Ford Performance, essa área passa a ser chamada de Ford Racing. E essa mudança de nome não é só para dar uma sonoridade diferente; a ideia é reforçar a conexão entre os carros que eles desenvolvem para as pistas e os modelos que a gente encontra nas concessionárias, como o Mustang e o F-150 Raptor. Ah, e tudo isso acontece enquanto eles se preparam para voltar à Fórmula 1 em 2026, aliando-se à famosa equipe Red Bull.

Essa transição acontece em um momento muito interessante para a F1, que está passando por uma verdadeira revolução técnica. A partir de 2026, os motores híbridos vão ganhar um papel ainda mais importante na categoria, e a aerodinâmica dos carros será repensada de uma forma bem intensa. A Ford já estava colaborando com a Red Bull Powertrains desde 2023, mas agora resolveu se aprofundar ainda mais, envolvendo-se também nos motores a combustão e na produção de peças. Então, quem curte a F1 com certeza vai notar mudanças nas pistas.

A nova identidade, Ford Racing, é um símbolo dessa expansão. Antes, a divisão era mais uma vitrine dos carros, mas agora se transforma em uma ponte que liga o que rola nas competições a modelos que fazem parte do nosso dia a dia. Imagine só: tecnologias que sobrevivem em rali, como a Baja 1000, poderão ser trazidas para os novos F-150 Raptor, enquanto as soluções aerodinâmicas testadas em Daytona moldam a beleza dos futuros Mustangs. É um verdadeiro intercâmbio entre pista e as ruas da cidade!

E falando em rivalidade, com a General Motors entrando na disputa com a Cadillac, a Ford fica ainda mais motivada a brigar e não deixar a concorrência dominar sozinha esse espaço de destaque no automobilismo. Para quem já acompanhava a longa história entre essas duas gigantes, é como se a disputa ganhasse um novo nível emocionante.

A Red Bull também está passando por transformações. Recentemente, criou sua própria divisão de motores e teve algumas saídas significativas de nomes importantes. Isso acabou abrindo o caminho para que a Ford se consolidasse como uma parceira estratégica nesse projeto que promete muito para 2026.

Sob a nova bandeira da Ford Racing, engenheiros e designers vão trabalhar em sinergia para desenvolver os projetos, sempre buscando trazer o que há de mais eficaz da pista para as nossas garagens. Não é apenas uma mudança de nome; é um projeto que promete acelerar o desenvolvimento e melhorar as experiências de quem gosta de dirigir. Sob a liderança de Mark Rushbrook, a proposta vai muito além dos veículos de alta performance, incluindo experiências diferenciadas como escolas de pilotagem e aventuras off-road.

Em resumo, a Ferrari de 2026 não será apenas um laboratório para a Ford se aprofundar no universo da eletrificação; vai se tornar um ponto de partida para uma nova era de potência e tecnologia em seus veículos. Se você é fã da marca, fique de olho! O primeiro carro da linha Ford Racing será revelado em janeiro e promete ser um grande marco.