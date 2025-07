Ford Mustang Mach-E alcança 400 mil km e quebra mitos sobre elétricos

David Blenkle, morador da Califórnia, virou um exemplo de resistência e confiança no mundo dos elétricos. Em apenas três anos, ele rodou mais de 400 mil quilômetros com seu Ford Mustang Mach-E! Blenkle faz uso diário do SUV elétrico, que ele usa para um serviço de transporte particular. O melhor de tudo é que ele também oferece corridas gratuitas para veteranos militares e suas famílias. Um gesto e tanto, né?

A autonomia do carro é impressionante. Mesmo após tantas voltas, a bateria original ainda garante cerca de 467 quilômetros por carga. Blenkle aproveita a tarifa mais barata da energia à noite para recarregar o veículo em casa e, quando precisa, utiliza os carregadores rápidos disponíveis na rua.

### Durabilidade é Palavra de Ordem

Quem não se pergunta sobre a durabilidade e a autonomia das baterias dos carros elétricos? David tem a resposta na ponta da língua: “Aí eu mostro o hodômetro e pronto, acaba a discussão”, ele conta, desafiando os céticos. A verdade é que seu Mach-E continua firme, sem falhas! E para dar uma segurança extra, a Ford estima que a bateria deste modelo pode durar pelo menos 10 anos, mantendo cerca de 90% da capacidade após 160 mil quilômetros.

### Manutenção Sem Mistério

E a manutenção? É bem tranquila. O que requer cuidado são as trocas de filtros, inspeções periódicas e o rodízio de pneus. Além disso, a tecnologia de frenagem regenerativa do Mach-E ajuda bastante: as pastilhas de freio ainda são as originais, mesmo com todo esse uso intenso.

Para manter a saúde da bateria, ele adota uma dica que muitos fabricantes recomendam: carrega o veículo apenas até 90% todos os dias. Isso faz com que a bateria tenha uma vida útil mais longa e um desempenho equilibrado ao longo do tempo.

### Um Dia a Dia Recheado de Quilômetros

Com uma rotina puxada, chegando a passar até 12 horas por dia ao volante, Blenkle demonstra que o Mustang Mach-E está se mostrando uma alternativa sólida e confiável em comparação aos tradicionais carros a combustão. E, por falar em crescente, o mercado de carros elétricos também está vivendo um bom momento — a Tesla acabou de fechar o segundo trimestre de 2025 com aumento na produção e entregas.

A experiência de David revela que, com alguns cuidados simples, veículos elétricos podem, sim, encarar um uso intenso e oferecer durabilidade. É a tecnologia avançando e mostrando sua força no dia a dia!