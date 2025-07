Damon Hill revela desejo de Schumacher em humilhá-lo

Em 1994, com a trágica morte de Ayrton Senna e a aposentadoria de importantes pilotos como Nigel Mansell e Alain Prost, o cenário da Fórmula 1 passou a ser dominado por duas figuras: Damon Hill e Michael Schumacher. Naquele ano, ambos estavam intensamente competindo pelo título mundial.

Michael Schumacher, que corria pela equipe Benetton, conquistou os campeonatos de 1994 e 1995. Por sua vez, Damon Hill, piloto da Williams, conseguiu seu único título em 1996. A rivalidade entre os dois ficou marcada por momentos decisivos e polêmicos. Um dos mais lembrados ocorre no Grande Prêmio da Austrália de 1994. Durante a corrida, Schumacher cometeu um erro e bateu no muro. Ao retornar à pista, ele colidiu com o carro de Hill, o que forçou Hill a abandonar a corrida e, assim, garantiu a vitória do campeonato de forma controversa.

Outros incidentes também aumentaram a tensão entre eles. No Grande Prêmio da Inglaterra, Schumacher ultrapassou Hill de maneira irregular durante a volta de formação, o que resultou em sua desclassificação.

Após 1996, Hill começou a se afastar das corridas, enquanto Schumacher continuou a brilhar. Correndo pela Ferrari, ele conquistou cinco títulos consecutivos de 2000 a 2004, totalizando sete campeonatos, um recorde que foi posteriormente igualado por Lewis Hamilton.

Em uma entrevista, Hill refletiu sobre sua rivalidade com Schumacher. Ele expressou que Schumacher parecia estar determinado a “eliminá-lo e humilhá-lo” nas corridas. Segundo Hill, o piloto da Ferrari tinha todas as condições e o apoio da equipe para fazê-lo parecer inferior. Ele notou que, embora Schumacher fosse um competidor feroz na pista, em entrevistas e momentos fora das corridas, parecia ser uma pessoa amável e divertida.

Hill também mencionou a confiança quase arrogante de Schumacher quando estava competindo. Ele comentou que não havia muitos pilotos com o mesmo nível de confiança, nem mesmo Max Verstappen, e expressou sua compaixão pelo que aconteceu com Schumacher em sua vida pessoal mais tarde.

Assim, a rivalidade entre Hill e Schumacher não apenas moldou suas carreiras, mas também deixou uma marca indelével na história da Fórmula 1, com muitos fãs relembrando aqueles momentos intensos nas pistas.