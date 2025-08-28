Mundo Automotivo

Ford Mustang deve demorar para ser elétrico; saiba mais

Foto de Diego Marques Diego Marques
1 minuto de leitura
Ford Mustang não será elétrico tão cedo; entenda
Ford Mustang não será elétrico tão cedo; entenda

A transição para os veículos elétricos está sendo um pouco mais lenta do que muitos esperavam. As vendas de elétricos não cresceram na velocidade que a indústria projetava, principalmente com as mudanças nas políticas nos Estados Unidos. Por conta disso, a Ford anunciou que não tem planos de lançar um Mustang elétrico por agora.

A Ford vai continuar apostando na tradição do Mustang com motores a gasolina, pelo menos até 2030. Antigamente, a ideia de um futuro elétrico para o modelo era cogitada, mas agora houve uma mudança de rumo. Essa escolha vai ao encontro da declaração do CEO Jim Farley, que deixou claro em uma entrevista: “Uma coisa que posso prometer é que nunca faremos um Mustang totalmente elétrico”.

É um posicionamento ousado e que, se analisarmos o que aconteceu com o Charger da Dodge, faz sentido. O público não aceitou bem a eletrificação apressada desse clássico. O poderoso motor V8 é uma marca registrada do Mustang e, por enquanto, está a salvo. Farley quer preservar essa identidade enquanto houver espaço para isso, mas não descarta misturar um pouco de eletrificação no futuro do Mustang. Ele revelou que a montadora está testando motores híbridos e acredita que eles podem oferecer um bom desempenho.

Agora, um Mustang híbrido pode ser algo interessante, mas não devemos esperar isso tão cedo. A Ford lançou a sétima geração do Mustang no ano passado e a próxima deve demorar até 2030 para aparecer. Só para você ter uma ideia, o motor V8 de 5 litros já entrega impressionantes 507 cv no modelo Dark Horse, que faz sucesso no Brasil. Com um motor elétrico adicionado, temos potenciais ganhando força. Imagine combinar isso e chegar a mais de 600 cv, ou até mesmo ultrapassar a marca de 1.000 cv com o Predator V8 de 5,2 litros, bem como o que a Ford já tem no GTD.

Quem já teve a experiência de acelerar um Mustang entende a emoção que esses últimos lançamentos proporcionam. O ronco do V8 é música para os ouvidos, e enquanto houver espaço para ele, esperamos que continue essa tradição dos muscle cars.

