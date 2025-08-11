Ford Maverick renovada atinge recorde histórico de vendas

Após um período de crescimento, o mercado de picapes deu uma esfriada em julho. De acordo com os números da Fenabrave, foram emplacadas 41.471 picapes no último mês, representando uma queda de quase 4,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram 43.543. Por outro lado, em comparação a junho, o número subiu quase 12%, quando registramos 37.096.

A Fiat Strada segue liderando entre as picapes pequenas, com 12.895 unidades emplacadas. No entanto, a Strada perdeu 9% dos registros em 2024. Em contraste, a VW Saveiro se destacou, com 5.696 emplacamentos — um aumento de quase 30% em relação a um ano atrás, o que a rendeu seu melhor resultado em meses.

Entre as picapes intermediárias, a Fiat Toro, sempre uma forte concorrente, foi a mais vendida com 3.985 unidades, embora tenha enfrentado uma queda de 29,4% em relação ao ano passado. A Chevrolet Montana vem em seguida com 1.655 emplacamentos, enquanto a Ford Maverick, que lançou sua nova linha, marcou 705 unidades, conseguindo seu melhor desempenho desde sua chegada ao Brasil em 2022.

Nos modelos mais populares, a Toyota Hilux merece destaque. Ela foi a picape média mais emplacada com 5.370 unidades, registrando o maior número desde dezembro de 2022. A Ford Ranger também se destacou, vendendo 3.104 unidades e superando a Chevrolet S10, que emplacou 2.649, apresentando um crescimento de 33% em comparação com o mês anterior.

A Mitsubishi Triton ficou com 1.058 emplacamentos e, embora tenha mantido a quarta posição, ainda não bateu a marca das mil unidades desde seu lançamento. Já a Foton Tunland, em seu segundo mês no mercado, teve 60 unidades vendidas, superando a VW Amarok, que apenas vendeu 7, o que não era visto desde fevereiro de 2021.

Entre as grandes, a Ford F-150 liderou com 113 emplacamentos, interrompendo o domínio das picapes da Ram. A Ram 1500 e a 3500 completaram o pódio, mas com resultados baixos, e a Chevrolet Silverado vendeu apenas 43 unidades. Embora a Tesla Cybertruck ainda não tenha uma importação oficial no Brasil, chamou atenção com 2 unidades emplacadas.

E com isso, o cenário das picapes teve suas surpresas e quedas. Cada modelo parece ter encontrado sua fase, e a competição promete continuar acirrada nos próximos meses.