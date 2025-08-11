Entretenimento

SBT define futuro do Bom Dia & Cia com Patati Patatá esta semana

Patati Patatá. Foto: Divulgação/SBT
SBT decide nesta semana futuro do Bom Dia & Cia com Patati Patatá

Nos próximos dias, o SBT deve tomar uma decisão sobre a continuidade do programa infantil Bom Dia & Cia, que atualmente é apresentado pelos palhaços Patati Patatá. O programa voltou ao ar em 26 de maio deste ano, mas enfrenta dificuldades de audiência, registrando entre 1 e 2 pontos na Grande São Paulo.

Desde o seu retorno, o Bom Dia & Cia passou por duas alterações de horário. Inicialmente, era exibido às 9h30, mas a emissora antecipou para às 8h30 na tentativa de atrair mais telespectadores. A expectativa era que durante as férias escolares de julho houvesse um aumento na audiência, no entanto, os números não atenderam às expectativas.

O programa oferece uma programação variada de animações, que atende diferentes faixas etárias. Entre os desenhos exibidos estão Thomas e Seus Amigos, Show da Luna, Parque Patati Patatá, Hot Wheels City, Polly Pocket e Os Jovens Titãs.

Caso o SBT decida descontinuar o Bom Dia & Cia, é provável que haja uma ampliação da grade de jornalismo da emissora. Telejornais como SBT Manhã e Primeiro Impacto poderiam ter seus horários estendidos, alinhando-se com a estratégia do canal de reforçar seu espaço na área informativa.

