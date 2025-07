Ford lança Mustang Dark Horse no Brasil

Depois de um flagra lá em junho, a Ford anunciou oficialmente a chegada do Mustang Dark Horse ao Brasil. Essa nova versão esportiva promete ser um sopro de energia, ficando acima do famoso GT V8 que já é querido por aqui. Vale lembrar que o Mustang GT manual foi uma edição super limitada, então essa novidade vem como uma ótima opção para os fãs.

Para quem está ansioso, a Ford já começou a aceitar pedidos do Mustang Dark Horse, e as primeiras entregas estão agendadas para agosto. Porém, os detalhes sobre os equipamentos e o preço oficial só vão ser revelados mesmo quando chegar o mês da entrega. Mas, por enquanto, as expectativas são de que o preço gire em torno de R$ 680 mil. Um investimento robusto, mas para quem ama acelerar é um sonho, né?

Com as recentes mudanças nas políticas tarifárias, a Ford pode estar aguardando uma postura do Governo Federal sobre taxas aos produtos importados. O Mustang é produzido em Flat Rock, Michigan, e, se as tarifas subirem, o preço pode ser ainda mais afetado. A ansiedade está no ar, e os motoristas estão de olhos bem abertos para as novidades.

O que é o Dark Horse?

O Mustang Dark Horse é uma versão que traz várias melhorias e equipamentos de performance que não estão disponíveis nas outras versões, como a GT e GT Performance. Ele foi lançado com um diferencial de deslizamento limitado Torsen e uma barra estabilizadora maior na traseira, além de amortecedores atualizados na parte dianteira. Para quem gosta de dirigir, esses detalhes podem fazer toda a diferença na hora de encarar uma curva mais exigente.

Embora ainda falte o anúncio oficial para confirmar tudo, o motor dele nos EUA é o mesmo 5.0 V8 aspirado do Mustang GT Performance que temos aqui. O Dark Horse entrega 507 cv de potência, enquanto a versão que conhecemos atualmente entrega 488 cv. Porém, uma configuração para a Europa, devido a normas ambientais mais rígidas, reduziu a potência para 453 cv. Olha só como as regras podem mexer na diversão!

Aqui no Brasil, o Mustang Dark Horse será oferecido apenas com câmbio automático, diferentemente dos EUA, que tem a opção de câmbio manual de 6 marchas e automático de 10. Hoje, o Mustang GT já vem com câmbio automático a R$ 549 mil, então é bom ficar ligado nas novidades e na relação de preços.

Quem já encarou um trânsito denso sabe como é importante ter um câmbio esperto para facilitar a vida. O Dark Horse promete trazer toda a adrenalina que os amantes de carros esportivos desejam.