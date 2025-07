Falha em missão espacial leva ao desaparecimento de 160 pessoas

No final de junho, a cápsula “Nyx Mission Possible” deveria ter retornado à Terra após um emocionante voo que levou as cinzas de 166 pessoas ao espaço. O projeto foi realizado pela startup alemã The Exploration Company (TEC) em parceria com a americana Celestis. No entanto, durante a reentrada, a comunicação foi cortada a 26 quilômetros de altitude, e a cápsula acabou caindo no Oceano Pacífico.

Um Tributo Especial

Esse voo fazia parte de uma proposta inovadora de homenagens espaciais. A ideia era proporcionar uma despedida única para as famílias, permitindo que as cinzas dos entes queridos orbitassem o planeta. Os voos costumam ter um custo que varia de US$ 3.495 a US$ 49.995, e já houve homenagens a ícones da ficção científica, como os que participaram do universo “Star Trek”. Para as famílias, o desaparecimento da cápsula foi um choque, pois estavam ansiosas para receber as urnas de volta.

Além das cinzas, a cápsula também carregava material vegetal e sementes de cannabis, parte de um experimento que busca entender os efeitos da microgravidade em potencial para futuras missões a Marte.

Investigação em Curso

Após o incidente, a TEC iniciou uma investigação para descobrir o que deu errado durante a reentrada. A empresa se comprometeu a compartilhar os resultados do que chamam de falha técnica, tanto com os clientes quanto com colaboradores. Enquanto isso, a Celestis se ofereceu para continuar dando apoio às famílias que confiaram nesse serviço.

Uma equipe independente já está analisando as possíveis causas do problema, especialmente porque essa era a primeira missão da TEC que tinha como objetivo retornar as cinzas à Terra após um voo orbital. Charles Chafer, cofundador da Celestis, manifestou apoio às famílias afetadas, ressaltando a importância da confiança que depositaram no serviço e destacando que, embora a situação seja triste, seus entes queridos participaram de uma jornada histórica e significativa.

O trabalho agora é focar em melhorar a segurança dessas missões. A expectativa é que um relatório preliminar sobre o que aconteceu seja divulgado em breve. Os dados coletados durante a missão podem oferecer insights valiosos para evitar que situações como essa se repitam e garantir que as futuras homenagens póstumas sejam realizadas com segurança e sucesso.