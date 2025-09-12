Ford Focus deve voltar como um SUV no mercado

O Focus é um daqueles carros que, de tanto ser amado, acaba entrando para a história. Lançado nos anos 90 para suceder o icônico Escort, ele se destacou e conquistou muitos motoristas por seu estilo e dirigibilidade. Agora, a Ford, que tem se focado mais em SUVs e picapes, está planejando aposentá-lo na Europa até o fim do ano. Mas calma, não precisa ficar triste, porque há rumores de que o nome Focus pode voltar como um SUV em breve.

Segundo a revista britânica Autocar, o novo modelo pode aparecer já em 2027, sendo produzido na fábrica da Ford em Valência, na Espanha. Imagine só, com uma capacidade de produção de 300 mil unidades por ano! Esse novo Focus SUV não deve substituir o Kuga, que também é da Ford, mas será vendido junto com ele. Isso abre um leque de opções para quem gosta de escolher!

Esse novo SUV viria com várias opções de motorização, incluindo alternativas híbridas e elétricas. Sabemos que andar de carro por aí e optar por uma versão menos poluente pode fazer a diferença, principalmente em cidades grandes. A base do novo SUV será a mesma que dá vida ao Focus hatch e aos Ford Bronco Sport e Maverick que já rodam aqui no Brasil. Imagina que legal ver um Focus SUV pelas ruas!

Ressuscitar Nomes É Com A Ford

A verdade é que reviver nomes clássicos não é uma prática estranha para a Ford. Um exemplo é o Maverick, que foi um carro compacto nos anos 70 e, atualmente, se transformou em uma picape super popular nos EUA. Para quem vive enchendo o tanque de estrada em estrada, um carro que combina praticidade e estilo é sempre bem-vindo.

Outro caso interessante é o Puma. Antigamente, ele era um esportivo de duas portas, mas agora é um SUV compacto que faz muito sucesso na Europa. Somente nos primeiros cinco meses de 2025, foram mais de 64 mil unidades vendidas! Se o novo Focus SUV seguir essa linha, teremos mais um concorrente forte no mercado.

Se você já pegou trânsito pesado, sabe a importância de um carro que se adapta bem a diferentes situações. O futuro pode reservar um novo caminho para o nome Focus, e quem sabe não veremos esse SUV recebendo a mesma adoração que o hatchback? O mundo do automobilismo é cheio de surpresas e também de transformações pra lá de interessantes.