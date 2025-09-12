A reviravolta que removeu Bill Gates do protagonismo

Nos últimos anos, Bill Gates, cofundador da Microsoft, viu sua posição entre os bilionários do mundo mudar de forma surpreendente. Em setembro, ele caiu para a 14ª posição da lista da Forbes, com um patrimônio estimado em 112,6 bilhões de dólares. É um marco significativo, já que esta é a primeira vez em 34 anos que Gates não figura entre os dez mais ricos do planeta.

Essa diminuição na sua fortuna está muito ligada às doações que ele tem feito ao longo do tempo e às suas estratégias de investimento. Apesar de ainda ser uma das pessoas mais ricas do mundo, Gates tem se comprometido a doar a maior parte de sua fortuna. Essa postura tem mudado o cenário financeiro entre os bilionários e refletido seu forte compromisso com a filantropia.

Filantropia

A redução de riqueza de Gates não é apenas uma questão de números, mas, sim, de escolhas. Ele já destinou mais de 60 bilhões de dólares para diversas causas filantrópicas. Essa generosidade fez com que ele se distanciasse do topo da lista dos mais ricos, mas também reafirma seu papel ativo em ajudar a sociedade. Bill Gates tem um plano audacioso: quer doar 99% de sua fortuna até 2045, com foco especial na Fundação Bill e Melinda Gates, que apoia várias iniciativas ao redor do mundo.

Inovações tecnológicas e mercados

A transformação digital também teve um grande impacto na posição de Gates. O crescimento rápido dos smartphones afetou a dominação do Windows no mercado. Enquanto os sistemas operacionais iOS e Android ganhavam popularidade, a Microsoft teve dificuldades em se afirmar no mundo móvel. A empresa ainda se destaca no setor corporativo, mas a oportunidade de explorar o mercado de smartphones passou e isso gerou algumas perdas financeiras.

Com a popularidade dos dispositivos móveis, gigantes como Apple e Google se fortaleceram, enquanto a Microsoft teve que enfrentar desafios maiores.

Impacto do divórcio

Outro fator que contribuiu para a mudança no patrimônio de Gates foi seu divórcio de Melinda French Gates, em 2021. Esse evento resultou na redistribuição de significativa parte de seus ativos. Melinda recebeu recursos consideráveis que foram direcionados para suas próprias iniciativas filantrópicas. Essa reconfiguração também influenciou a saída de Gates do restrito grupo dos mais ricos.

Mesmo com essas mudanças, Bill Gates não tem planos de diminuir seu envolvimento em ações filantrópicas. Ele continua focado em direcionar recursos para causas importantes através da Fundação Gates, o que, embora impacte sua fortuna, reforça seu legado como um dos maiores filantropos do mundo.

Os 10 homens mais ricos do mundo em setembro/25

Atualmente, segundo a lista da Forbes, os 10 homens mais ricos do mundo são: