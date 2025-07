Ford Bronco elétrico é lançado na China com 650 km de autonomia

A Ford acaba de apresentar na China duas versões maneiras do seu famoso SUV Bronco: uma totalmente elétrica e outra híbrida. Esses modelos prometem chegar ao mercado até o final do ano, mas ainda não sabemos se eles cruzarão mares para fazer sucesso aqui no Brasil.

O Bronco elétrico, também conhecido como Bronco EV, foi desenvolvido em parceria com a JMC (Jiangling Motors). Ele traz uma bateria blade de 105,4 kWh da BYD, que garante até impressionantes 650 km de autonomia — isso no ciclo chinês, claro. A produção acontece na província de Jiangxi, então os detalhes estão bem alinhados para o mercado local.

Agora, se você já pegou uma estrada longa, sabe como um SUV com tração integral faz a diferença. No Bronco EV, a tração é feita por dois motores elétricos — um na frente com 130 kW e outro atrás com 202 kW. Juntos, eles entregam 311 cv de potência e podem levar você até 170 km/h. O veículo é robusto, com 5,02 m de comprimento e um peso ligeiramente salgado de 2.630 kg.

E por falar em tecnologia, o Bronco EV não deixa a desejar. Ele vem equipado com um sensor lidar no teto, que promete uma experiência de condução mais segura e conectada, muito focada em assistência ao motorista. Boas notícias para quem se preocupa em dirigir com mais tranquilidade!

Mas se você é do tipo que adora misturar motores, o Bronco EREV pode ser a sua praia. Ele mantém o motor elétrico dianteiro de 130 kW, mas tem um propulsor traseiro menor, de 180 kW, e conta ainda com um motor a combustão turbo de 1.5, que funciona como gerador. Isso significa que você pode rodar até 1.220 km, combinando 220 km em modo elétrico e a ajuda do motor a combustível. A bateria dessa versão é menor, com 43,7 kWh, e o peso total fica em 2.510 kg.

Ambos os modelos mantêm a essência imponente e robusta do Bronco que conhecemos, mas agora entregam uma proposta mais limpa e conectada, perfeita para o mercado chinês. A Ford, com essa jogada, reafirma sua posição no maior mercado de elétricos do mundo e dá um passo significativo na sua jornada rumo à eletrificação global. Imagine as possibilidades em um futuro próximo!