Domicílios de Niterói terão visitas para atualizar CadÚnico

A Prefeitura de Niterói inicia nesta segunda-feira, 15 de outubro, uma nova etapa de verificação de dados do Cadastro Único (CadÚnico) focada em famílias unipessoais, ou seja, aquelas que são compostas por apenas uma pessoa.

A ação será realizada por meio de visitas domiciliares feitas por equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social, que estarão devidamente identificadas com crachás e uniformes oficiais para garantir a segurança e a confiança dos moradores.

Essa medida atende a orientações do Governo Federal e busca confirmar a veracidade das informações fornecidas anteriormente nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). O objetivo é assegurar que os benefícios sociais cheguem às pessoas que realmente precisam, evitando fraudes e assegurando a utilização correta dos recursos públicos.

Conforme informações da prefeitura, as visitas ocorrerão em todas as regiões da cidade. Os moradores que já atualizaram seu cadastro nos últimos 24 meses e não tiveram mudanças na composição familiar não precisam receber a equipe em casa.

Caso os moradores tenham dúvidas sobre a verificação ou a situação do seu Cadastro Único, a orientação é que eles entrem em contato com o CRAS mais próximo ou utilizem os canais oficiais da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A atualização correta do CadÚnico é fundamental para que as famílias possam acessar políticas públicas importantes, como o Bolsa Família, o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e a Tarifa Social de Energia Elétrica. O CadÚnico é um instrumento do governo brasileiro que coleta dados e informações para identificar famílias de baixa renda no país, com o intuito de promover a inclusão em programas de assistência social e a redistribuição de renda.