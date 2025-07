Fipe Carros: ficha técnica, preços e equipamentos

O Fiat Cronos Drive 1.0 2026 é uma proposta bastante interessante para quem busca um sedã acessível no mercado brasileiro. Com um preço sugerido de R$ 106.990, ele é a opção mais em conta da linha. E, mesmo com uma lista de equipamentos mais simples, o destaque fica por conta do seu porta-malas generoso de 525 litros, que se torna um verdadeiro aliado nas viagens ou no dia a dia.

No cenário dos sedãs compactos, o Cronos se posiciona como um dos modelos mais econômicos em termos de preço. Nos primeiros seis meses de 2025, ele emplacou 14.553 unidades, segundo dados da Fenabrave. Para comparação, o Hyundai HB20S ficou logo à frente com 14.931 vendas, enquanto o Volkswagen Virtus liderou com 17.173 unidades vendidas. Um bom sinal para quem precisa de espaço e custo-benefício.

Sob o capô, o Cronos Drive 1.0 é equipado com um motor 1.0 Firefly de três cilindros, que entrega até 77 cavalos de potência a 6.250 rpm utilizando etanol. O torque é de 10,9 kgfm a 3.250 rpm. A transmissão é manual com cinco marchas, ideal para quem curte sentir o carro nas mãos e não abre mão de uma dirigibilidade mais ativa.

Equipamentos do Fiat Cronos Drive 1.0 2026

Esse modelo vem recheado de equipamentos práticos. Entre eles, um quadro de instrumentos multifuncional de 3,5″ em TFT, que te ajuda a acompanhar informações do veículo, como o relógio digital e o calendário. Os retrovisores têm repetidores de seta, e as rodas de aço com calotas inteiras dão um toque de elegância. Para quem pega muito trânsito, o sensor de estacionamento traseiro é um ótimo aliado, oferecendo um visualizador gráfico que facilita as manobras.

Em termos de conforto, o Cronos traz ar-condicionado com filtro antipólen e um banco do motorista regulável em altura, perfeito para encontrar aquela posição ideal ao dirigir. A central multimídia Uconnect, com uma tela de 7″ e funcionalidades como espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, eleva a experiência. Além disso, conta com Bluetooth, duas entradas USB e até reconhecimento de voz. Um verdadeiro comandante móvel!

Mais recursos para o dia a dia

A segurança também não foi esquecida. O Cronos oferece cintos de segurança dianteiros retráteis com regulagem de altura e pré-tensionadores. O controle de estabilidade é um recurso que traz tranquilidade nas curvas mais fechadas, enquanto os ganchos Isofix garantem que a cadeirinha do pequeno fique segura no carro. E quem não gosta de um porta-malas iluminado para encontrar as coisas mais facilmente durante a noite?

Ah, e se você é fã de iluminação moderna, vai curtir os faróis com LED Design e as luzes diurnas de segurança. Sem falar nas maçanetas que combinam com a cor da carroceria, deixando tudo mais harmonioso. Para quem dirige com frequência à noite, as luzes de leitura dianteiras e traseiras são um toque a mais de praticidade.

Ficha técnica do Fiat Cronos Drive 1.0 2026

Vamos aos números, que sempre ajudam na hora de decidir:

Motor: 1.0 Firefly

1.0 Firefly Câmbio: Manual, 5 marchas

Manual, 5 marchas Tração: Dianteira

Dianteira Potência: 77 cv a 6.250 rpm (Etanol)

77 cv a 6.250 rpm (Etanol) Torque: 10,9 kgfm a 3.250 rpm (Etanol) / 10,4 kgfm a 3.250 rpm (Gasolina)

10,9 kgfm a 3.250 rpm (Etanol) / 10,4 kgfm a 3.250 rpm (Gasolina) Velocidade Máxima: 162 km/h

162 km/h Aceleração (0-100 km/h): 13,4 s

13,4 s Consumo na Cidade: 9,9 km/l (Etanol) / 14,2 km/l (Gasolina)

9,9 km/l (Etanol) / 14,2 km/l (Gasolina) Consumo na Estrada: 10,7 km/l (Etanol) / 15,1 km/l (Gasolina)

10,7 km/l (Etanol) / 15,1 km/l (Gasolina) Comprimento: 4.364 mm

4.364 mm Largura: 1.726 mm

1.726 mm Altura: 1.508 mm

1.508 mm Capacidade do Tanque: 48 litros

48 litros Porta-malas: 525 litros

525 litros Peso Líquido: 1.140 kg

1.140 kg Rodas e Pneus: Aço, 175/65 R15 (dianteiro e traseiro)

Aço, 175/65 R15 (dianteiro e traseiro) Garantia Total: 36 meses

36 meses Garantia de Motor e Câmbio: 36 meses

Se você está a fim de um sedã que entrega espaço, conforto e uma condução prazerosa, essa é uma opção que merece seu olhar atento.