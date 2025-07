Botafogo derrota América-MG e se classifica no Sub-17 do Brasileiro

O Botafogo conquistou uma importante vitória no Campeonato Brasileiro Sub-17 ao derrotar o América-MG por 2 a 1. A partida ocorreu nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos, e foi válida pela 9ª rodada da competição.

Com esse resultado, a equipe do Botafogo subiu para a oitava posição na tabela, totalizando 14 pontos. O clube agora ocupa uma das vagas na zona de classificação para as quartas de final, empatado com mais cinco times, mas se destaca graças aos critérios de desempate.

Os gols do Botafogo foram marcados no primeiro tempo por Lira e, na segunda etapa, por Juninho, que recebeu um passe de Arthur Novaes. O América-MG conseguiu descontar com um gol de Lohan, mas não conseguiu vencer até agora no campeonato, apesar de ter demonstrado a presença de bons talentos em seu elenco.

O time alvinegro, comandado pelo técnico Jardel Zamberlam, escalou os seguintes jogadores: João Vitor no gol; Rogério, Pedro Paulo, Lira e Micael na defesa; Victor Hugo, Arthur Novaes e Miguel Caldas, que foi substituído por Luiz Henrique no meio de campo; e Ivan Molina, que saiu para Lucas Emanuel, Samuel Alves, que deu lugar a Pedro Pit, e Juninho, substituído por Herick, no ataque.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrentará o Palmeiras na terça-feira, às 16h, na Arena Barueri.