Fipe Carros: ficha técnica, preço e itens disponíveis

O Volkswagen Nivus Highline 2026 é a estrela da Volkswagen no mundo dos SUVs, ficando apenas atrás da versão GTS em termos de performance. Com um leve facelift no final de 2024, esse modelo promete muito, tanto em estilo quanto em tecnologia. O preço sugerido é de R$ 163.290, mas o que há de tão especial nesse carro?

Primeiro, vamos falar do motor. O Nivus Highline vem equipado com o famoso motor 1.0 TSI, que gera até 128 cv usando etanol e 116 cv com gasolina. Esse motor é bem ágil e entrega um torque de 20,4 kgfm, que deixa o carro esperto em acelerações. Combine isso com um câmbio automático de seis marchas e você tem um SUV que vai te agradar tanto no trânsito urbano quanto em viagens.

Em termos de espaço, o porta-malas não deixa a desejar, oferecendo 415 litros — espaço ideal para uma viagem em família ou uma ida ao supermercado. Para quem já enfrentou um dia de compras e precisou acomodar tudo no porta-malas, sabe como essa característica faz toda a diferença.

Equipamentos do Volkswagen Nivus Highline 2026

Agora, vamos ao que realmente faz a diferença: a lista de equipamentos. O Nivus Highline traz um interior caprichado, com bancos revestidos em material premium e até um carregador de celular por indução. Prático, não é? Os cintos de segurança traseiros são automáticos de três pontos, garantindo segurança para todos os passageiros.

Para quem gosta de tecnologia, o Nivus não decepciona. Ele vem com controle de estabilidade, controle de tração, uma câmera de ré que facilita as manobras e um apoio de braço central que vem com porta-objetos. Isso tudo ajuda a criar uma experiência de condução mais confortável e segura.

Além disso, a segurança é um ponto forte do modelo. Com controle adaptativo de velocidade e distância, frenagem autônoma de emergência e avisos de frenagem de emergência, o Nivus está sempre pronto para evitar imprevistos. Para quem vive no dia a dia do trânsito, ter esses recursos é um alívio.

O sistema de som conta com seis alto-falantes e, para melhorar ainda mais o conforto, o ar-condicionado “Climatronic” permite que você ajuste a temperatura com precisão. Os detalhes de iluminação, como a faixa iluminada entre os faróis e as lanternas traseiras em LED, conferem um visual moderno e sofisticado ao carro.

E não podemos esquecer da central multimídia VW Play Connect de 10,1″. Com conectividade e serviços remotos, vai deixar suas viagens muito mais conectadas. Ah, e o painel digital de 10,25″ é um show à parte, com informações claras e de fácil leitura.

Ficha técnica do Volkswagen Nivus Highline 2026

A ficha técnica não deixa dúvidas sobre o potencial desse SUV. Com motor 1.0 200 TSI, transmissão automática e tração dianteira, ele atinge velocidade máxima de 189 km/h e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 10 segundos. E o consumo? Na cidade, cerca de 7,7 km/l com etanol e 10,7 km/l com gasolina.

Para aqueles que adoram viajar, o Nivus promete um desempenho mais econômico na estrada, com 9,4 km/l com etanol e 13,2 km/l com gasolina. Além disso, o carro tem um comprimento de 4.266 mm, largura de 1.757 mm e um entre-eixos de 2.566 mm — espaço suficiente para conforto e estabilidade.

Por último, a garantia total é de 36 meses, o que deixa aquele sentimento de segurança após a compra. Em resumo, o Nivus Highline 2026 combina estilo, tecnologia e um bom desempenho, tudo isso capaz de agradar aos mais exigentes apaixonados por carros.