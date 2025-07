Latam inicia duas novas rotas para o Paraná

A Latam Airways anunciou uma ampliação de suas operações no Paraná, com duas novas rotas que começarão em outubro. A companhia irá oferecer sete voos semanais entre Foz do Iguaçu e Brasília, além de 14 voos semanais de Curitiba para o Galeão, no Rio de Janeiro. As passagens para essas novas rotas estarão disponíveis para compra a partir desta semana.

Os voos serão operados com aeronaves dos modelos Airbus A320 e A321, que têm capacidade variada de 174 a 216 passageiros, incluindo opções na classe Premium Economy, que oferece mais conforto.

A diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, Aline Mafra, destacou que, com essas novas rotas, a empresa reitera seu compromisso de fomentar o turismo e a economia no estado do Paraná, aumentando a conectividade com importantes centros de turismo e negócios no Brasil.

Atualmente, a Latam já opera aproximadamente 260 voos por semana no Paraná. Entre as rotas existentes, estão voos domésticos que conectam o estado a várias cidades, incluindo Brasília, São Paulo, Porto Alegre e Maringá. A companhia também realiza voos internacionais ligando Curitiba a Lima, no Peru, e Santiago, no Chile.